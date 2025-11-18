¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México? Resumen de este martes 18 de noviembre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 18 de noviembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, junto a la competencia para salir de la Zona de Riesgo, que podría marcar nueva tragedia para los rojos.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones siguen cada vez creciendo más y más, en especial entre los hombres, como Mario 'El Mono' Osuna y Leo Adrián, que desde la temporada pasada traen rivalidad, y que casi causa que hace unos días se agarren a golpes rojos y azules.

De la misma manera, se ha revelado que va a perder en los duelos por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá la primera atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 23 de noviembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre en concreto, pero se dice que el primero en salir sería una vez más, sería una de las atletas rojas, y es posible que sea Edna o tal vez Ella Bucio, pero de ser azul sería Danna.

¡Los Azules están de vuelta en la Villa 360 uD83DuDCA5uD83DuDD35! Muchas felicidades equipo, a disfrutar las comodidades. uD83DuDE4CuD83CuDFFCuD83CuDFE1uD83CuDF89 #ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/hGKd9wfBpw — Exatlón México (@ExatlonMx) November 18, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, por lo que este día sería totalmente a favor de los azules, así como el pasado lunes 17 de noviembre, que también se pinto de puros triunfos azules, ya que están buscando salir de la mala racha que tuvieron.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores o triunfos divididos.

¡Qué batalla entre Sniper y Toro Miura! Evelyn quiere regresar a la Villa y con esa determinación le quita el punto a Paulette.



Exatlón México Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/SBO0IkWHyi — Exatlón México (@ExatlonMx) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui