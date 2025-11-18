Reaparición de Maite Perroni desata 'hate' por su aspecto y usuarios hablan de "karma"

Ciudad de México.- Maite Perroni es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana y también es recordada por haber formado parte de la exitosa banda RBD. En los últimos años ha sido muy criticada por el cambio en su aspecto físico, pues algunos aseguran que su figura ya no luce igual, e incluso hay quienes especulan que podría tener algún problema de salud que le provoca aumentar de peso.

Antes que nada, desde que se casó con su esposo, el productor Andrés Tovar, comenzaron a circular en redes sociales fuertes rumores de que supuestamente ella habría sido amante del hombre cuando aún mantenía una relación con Claudia Martín. Aunque solo se trata de comentarios sin confirmar, los nuevos señalamientos de usuarios indican que nunca olvidaron ese episodio y únicamente lo tenían reservado para cuando surgiera la ocasión de atacarla nuevamente.

En su más reciente aparición pública, el rostro de Maite se aprecia ligeramente más redondeado, y en plataformas como TikTok no tardaron en notarlo. Hubo quienes incluso fueron más allá y atribuyeron estos posibles kilitos de más al "karma". Por supuesto, también hay personas que la defienden, argumentando que se están excediendo, pues bajo ningún motivo —que no sea médico— se debería opinar sobre el cuerpo de una mujer.

Aseguran que fue la amante de su esposo

De hecho, una de las hipótesis más mencionadas relaciona este cambio físico con la maternidad. No obstante, la famosa no ha hecho declaraciones al respecto; sin embargo, aquí estaremos al pendiente de cualquier postura que comparta. Es importante recordar que su compañera Dulce María también fue objeto de juicios por no lucir como antes, algo que, aunque nunca abordó públicamente, sí generó la defensa de algunos internautas.

#Tendencias | 'El Jerry', influencer asesinado en Culiacán, dejó un inquietante mensaje antes de morir uD83DuDE32https://t.co/WE1r0jb4Ug — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

"Ya fue flaca, déjenla tranquila. Preocúpense de ustedes, además son etapas; ya va a estar nuevamente estupenda y lo importante es que sea feliz", opinó el perfil @Vanitha. Por su parte, @berenicevasquezva3 señaló que no se deben dar explicaciones sobre la vida personal: "No entiendo por qué hay que dar explicaciones; si una mujer sube o baja de peso es algo personal", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui