René Franco acusa a Adrián Marcelo de montar su hospitalización y las redes estallan contra él

Ciudad de México.- René Franco es un conocido periodista, conductor y locutor de radio mexicano, quien en esta ocasión comenzó a dar de qué hablar tras una publicación realizada en su perfil de X (antes Twitter), donde compartió su opinión sobre la supuesta hospitalización del influencer Adrián Marcelo, quien ha generado preocupación entre parte de su público luego de difundirse una fotografía en la que aparece dentro de un nosocomio.

Según el titular del programa La Taquilla, el regiomontano estaría buscando llamar la atención y, por ello, fingiría una enfermedad inexistente. Por supuesto, la mayoría de los internautas salió en defensa del creador de contenido, pues aunque algunos lo consideran una figura polémica, creen que en esta ocasión sí estaría diciendo la verdad y consideran inapropiado sugerir que podría aparentar estar grave solo para obtener reacciones.

"¿USTEDES LE CREEN A ADRIÁN MARCELO? Vean la foto de la supuesta hospitalización. ¿¡Trae puestos los pantalones!? ¿Son negros? ¿Lo acuestan en una cama de hospital encima de las cobijas y queda mal tendida? ¿Y esa cara? ¿Y ese oxímetro mal puesto? ¿Tiene una intravenosa o nomás el tubito con durex? CONOCIENDO AL PERSONAJE, PUEDE SER OTRA MANERA DE LLAMAR LA ATENCIÓN. Aguas, porque en efecto Adrián Marcelo ya no está en el centro de la conversación", escribió René Franco.

Foto de Adrián Marcelo

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el exparticipante de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado sobre este asunto. De hecho, como te informamos en TRIBUNA, el periodista Raúl Gutiérrez, a través de la plataforma de Elon Musk, señaló que el malestar de Adrián provendría de los altos niveles de estrés que ha enfrentado desde que inició su separación con su esposa.

Médico le responde a René Franco

"Si está en urgencias, es entendible que traiga los pantalones. Si fue a un estudio de imagen, al regresar a su cama pudo haberse acostado encima de las sábanas. Nada raro con eso. El oxímetro no está mal puesto. La canalización es imposible determinar si está bien colocada o no, aunque la fijación deje mucho que desear, pero se ve retorno venoso. No es 'diurex', es transpore y un tegaderm. Consíguete un problema real, René", afirmó Luis González, profesional de la salud que respondió públicamente al periodista.

Fuente: Tribuna del Yaqui