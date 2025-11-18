Shiky, de 'La Casa de los Famosos México', hospitalizado de emergencia; su familia habla sobre su salud

Ciudad de México. - Hace un par de horas, la revista de espectáculos TV Notas informó que Shiky, uno de los finalistas de la exitosa tercera temporada de La casa de los famosos México de Televisa, se encuentra delicado de salud. Según los reportes del medio, está hospitalizado, intubado y en terapia intensiva. Se detalló que el hombre de 53 años comenzó a presentar complicaciones con una muela, lo que derivó en la necesidad de recibir atención médica de urgencia.

La familia ya se pronunció

"De parte de la familia, Abraham, Petit Comité Agencia y personas cercanas a Shiky, queremos informar que se encuentra estable. Actualmente permanece hospitalizado, pero su situación no es de gravedad", indica el comunicado que compartieron en las historias de su Instagram. "Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y las oraciones que han enviado; significan mucho para él y para todos nosotros".

No obstante, es importante mencionar que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles, salvo lo que comentó su pareja en el programa de Maxine Woodside, donde dentro de lo poco que expuso está que reveló que el artista les dio un gran susto debido a una infección que se complicó. En caso de que surjan nuevos informes, te mantendremos actualizado.

Comunicado

"Sí, está bien, nos dio un susto ayer por una infección que traía y se le complicó; tuvo que ser operado en la madrugada. Lo importante es que está bien y se está recuperando. Ya está fuera de peligro", señaló ayer su novio. Por el momento, Shiky no se ha pronunciado, pues se presume que sigue recibiendo atención médica, y posiblemente en las próximas horas se tengan más noticias sobre su estado.

¿Quién es Shiky?

De acuerdo con información disponible en línea, su nombre real es Clement Rodríguez. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como actor, conductor y comediante. Tras participar en el programa que lo hizo famoso en México, recibió algunos comentarios debido a que es originario de Madrid, España. Además, ha estado vinculado con televisión, teatro, radio y plataformas digitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui