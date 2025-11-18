Tras drama con Ferka, René Franco revela que podría ser crítico en 'La Granja VIP' y ser objetivo

Ciudad de México.- Recientemente, el reconocido periodista mexicano, René Franco, después de haber tenido su tan intenso drama con Ferka, al pelearse en redes sociales por sus supuestas declaraciones fuera de lugar y con favoritismos, acaba de revelar que sería crítico en el relaity de La Granja VIP, prometiendo que él podría ser un gran opositor de la joven, prometiendo ser objetivo con todo.

Según René, después de sus dimes y diretes en X, antes conocido como Twitter, con Ferka, se puso en el radar público y la gente le empezó a pedir que formara parte del panel de críticos, asegurando que él cree que funcionaría esa dupla que haría con la actriz: "Por lo de Ferka, la gente empezó a decir: 'Este wey estaría bien, sí funcionaría'. Si ese es el nivel de discusión que traen, claro que funcionaría. Por eso no hice La casa de los famosos este año. Estaban muy light, pero si la idea es causar polémica, a mí me cae ideal".

Sobre este tema de María Fernanda Quiroz, aseguró que la conoce y que ella sabe mucho de realitys, por lo que ella y él saben que la importancia de la polémica es vital para mantener a flote el proyecto, y por ello es que considera que sería buena idea a dar polémico fuera: "La conozco de hace años. Ha intentado mucho. Conoce los reality shows. Ha aprendido a hacer la polémica, pero vamos a ver si no se lleva un susto por alguna respuesta que le den. Es lo que estoy tratando de advertir también".

De la misma manera, declaró que él podría ser un equilibrio y podría darle a Ferka una mejor dirección, ya que considera que si sigue hablando como lo hace se va a meter en problemas, y necesita un objetivo fijo, no solo decir lo que piensa: "Puede estar un poco pasado, puede tener límites medio raros ahí. Tiene que pensar un poco más, porque sí es muy tentador decir cosas, tener reacciones y llegar al trending topic, pero también luego eso causa dolores de cabeza... Creo que podría moderarse un poco más".

Si se da cuenta, Omahi podría demandarlos por esto y ganar la demanda.



A ver si Ferka y El Rey Grupero no meten a @Azteca en una bronca de esas. https://t.co/rPcoHVrTU2 — RENE FRANCO (@ReneFranco) November 4, 2025

Sobre le porqué quiere estar en el reality de TV Azteca como crítico, declaró que es porque quiere formar parte de esta conversación importante sobre las estrategias y las conversaciones que valen la pena, como la homofobia, que señala hay en el proyecto: "Estoy a favor de que se hable de machismo y homofobia todo el tiempo, mientras la gente hable de eso y se dé cuenta qué sí es y qué no es. (En LCDLFM) Mario Bezares también fue a reinserción social. Con Wendy Guevara el tema trans muy fuerte también tuvo que ver con eso. Ha habido temas muy serios en estos reality shows".

Adrián Marcelo (de LCDLFM) era un gatito comparado con ellos. Estos se dicen de todo. Manola Diez actúa como si estuviera loca, pero no sé. Alfredo Adame sabe mucho de esto, pero sigue perdiendo un poquito el control. Kike Mayagoitia, quién sabe. Al igual que Kim Shantal, no sabemos sabe qué hace. Lis Vega y Fabiola Campomanes, maduras: Pueden llegar a la final. ‘La Bea’ y César Doroteo son divertidos y pueden también llegar a la final", concluyó.

Porque @SergioMayerb tuvo razón también: estás estigmatizando a los concursantes.



No le doy la razón a Sergio en casi nada. Pero en esto sí.



Saludos. https://t.co/dmz1RsiW4u — RENE FRANCO (@ReneFranco) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui