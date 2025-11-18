VIDEO: Aarón Mercury queda en shock; recibe trágica noticia en entrevista y así reacciona: "No lo sabía"

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, recientemente fue sorprendido y quedó en shock, mientras que se encontraba en plena entrevista, debido a que uno de los reporteros fue el encargado de darle una trágica noticia que afirma que desconocida, pero, su inesperada reacción conmovió a muchos de sus seguidores, que afirmaron se nota la calidad de ser humano que es el galán de Televisa.

Hace un par de días se dijo que Shiky, exintegrante de La Casa de los Famosos México, fue hospitalizado e intubado de emergencia, por lo que su equipo compartió un comunicado en el que afirmó que sí fue hospitalizado, pero su intibuación fue por la cirugía de emergencia, ya que tuvo una infección dental que se extendió al oído y garganta: "Afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro. En este momento, lo más importante es brindarle el espacio necesario para su recuperación".

Ahora, este martes 18 de noviembre, se ha viralizado el momento en el que Aarón está siendo entrevistado tras su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy, y le cuestionan sobre el estado de salud de su colega, a lo que este visiblemente sorprendido y preocupado, afirma que no sabía de esta situación, incluso dudó de lo que se le decía: "¿Se puso mal? Me acabo de enterar, no lo sabía. ¿En serio?".

Una vez que regresó a su centro y salió de la sorpresa, aseguró que no sabía, pero que ahora que sabe se pondrá en contacto con el novio del actor y verá cómo puede brindarle apoyo a su colega en este momento tan complicado, y ver cómo se encuentra de salud: "Eso sí no me había enterado, qué intenso, no. Fíjate que no sabía, en este momento me pongo en contacto con Abrahamcito, ¿fue hoy o ayer? Ahora me encargo, a ver qué puedo hacer".

Finalmente, declaró que Shiky es uno de sus compañeros con los que más habla y que hacía cuatro días habían hablado, por lo que le sorprendía esta situación y esperaba pronto poder estar en contacto directo con el actor: "Sí (sigo en contacto con mis compañeros), no con todos, no porque estemos peleados o algo así. Solo porque no he hablado tanto, pero con Shiky sí, entonces ahorita me pongo en contacto, a ver en qué puedo apoyar. Hablé con Shiky hace cuatro días, estuvimos hablando un rato".

Fuente: Tribuna del Yaqui