William Levy hace inéditas confesiones sobre su arresto en Miami por alteración del orden público

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen cubano, William Levy, recientemente ha decido retomar su mayor escándalo del año e hizo unas inéditas confesiones con su tan sonado arresto en Miami, a causa de que tras algunos tragos de más en uno de sus bares, alteró el orden público. El histrión en su momento fue tachada de conflictivo y tener problemas de ira, incluso se dijo que tomaría un curso de control para esto.

La mañana del martes 15 de abril, circuló la noticia que el exgalán de Televisa fue arrestado en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada. Pocas horas después de estos informes, fue liberado bajo una fianza de 500 dólares, y después, en octubre de este 2025 los cargos fueron desestimados y se liberó de su condena y antecedentes.

Ahora a siete meses de este arresto, William en entrevista para Venga la Alegría decidió romper el silencio al respecto, y con gran calma solo dijo que todo estaba bien y que ya no hay cargos en su contra y está limpio de toda esta situación, que califica de desafortunada: "No hombre, no pasa nada, se agrandaron mucho las cosas por como fueron, pero todo bien, gracias a Dios, no hay cargos de nada, todo está limpio, todo está bien".

Levy declaró que en su opinión, cuando todo pasó, la situación se agrandó por los comentarios que había y como no es de salir a aclarar las polémicas, solo dejó que el tiempo hablara por él y demostrara que no era lo que en realidad se estaba diciendo por las redes sociales o medios: "Al principio se agrandaron mucho con las cosas que se decían, pero yo nunca he sido de ir allá y decir la verdad, poco a poco el tiempo te da lo que pasó en realidad".

El actor de Cuidado con el Ángel, declaró que tras su arresto solo le ha quedado aprender y señala que ahora ve que todo se trata de confiar en Dios y dejar que el tiempo acomode las cosas como deben de ser sin prisas ni presiones, por que al final, todo llega a dónde debe dé estar: "De todo se aprende, hay que tener paciencia en todo en la vida, el tiempo te lo dirá todo, no hay que pelearse con el tiempo, el tiempo te dirá todo al final, hay que tener paciencia y creer en Dios".

Finalmente, al ser cuestionado sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez tras más de 20 años de relación, Levy declaró que él solo está abierto al amor y como ya ha mencionado, solo se enfoca en lo importante y que el tiempo y Dios lo lleven por el camino correcto: "Yo abierto al amor siempre, muy contento, pero la verdad enfocado en mi trabajo, en mis hijos, estoy alegre, estoy en paz, estoy bien, en la vida hay etapas para todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui