Alfredo Adame se lanza contra La Bea y censuran las cámaras en 'La Granja VIP'; afirman fue "horrible"

Ciudad de México.- El reconocido y polémico actor de melodramas, Alfredo Adame, al parecer no contuvo su ira y se lanzó en contra de la querida comediante mexicana, La Bea, siendo tan fuerte su arranque que la producción de La Granja VIP tomó la decisión de censurar las cámaras para que se evitara que se viera algo. Pero, en las últimas horas, los integrantes del reality han afirmado que "fue horrible" lo sucedido.

El pasado martes 18 de noviembre, se vivió una dinámica que se salió de control, debido a que La Bea sugirió que Adame hiciera una guardia, pero este se negó y comenzó a insultarla, sin embargo, no pudo verse ni escucharse nada, debido a que censuraron cámaras y micrófonos por casi una hora. Ante eso, hace un par de horas, Kike Mayagoitia, El Patrón y otros integrantes del polémico reality de TV Azteca, estaban hablando de lo sucedido, dejando en claro que consideran que fue "horrible" la reacción del actor.

Mientras que estaban fuera de la casa, César Doroteo al hablar, señaló que Adame se pasó que la llamó "mentirosa" y que le hizo otros insultos muy fuertes que él no piensa decir, destacando que fue todo un caos la situación y que La Bea estaba muy afectada por todo esto: "Le dijo: 'eres una mentirosa, vete a la mi…' y luego dijo otra cosa. Con La Bea se ma… desde el primer pastelazo. Estábamos jugando… Ya sabes cómo es La Bea, dijo: 'la verdad, lo de las rondas que no quieres hacer'. Adame se encendió en chi… Se puso bien loco… Otro caos".

Tuvieron una dinámica en la que Adame explotó y fue muy grosero con Bea al punto que lo describen que se puso rojo y se alteró tanto que detuvieron la dinámica, además d q censuraron las cmaras y micros x media hora.



Eso lo pasarán en la gala?



#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX

Cabe mencionar que Teo fue captado momentos antes consolando a la comediante, mientras que ella lloraba y decía que estaba temblando por esta situación. Por otra parte, Lis Vega declaró que para ella, lo que hizo Alfredo es parte de una "violencia psicológica" y que ella jamás va a estar de acuerdo ni de parte de hombres así, afirmando que en el exterior hay muchos así y se debería de hacer algo con esas agresiones.

Quedo muy mal parado y ya mejor le paró. Esta joven se quiso pasar de lista. Ni modo, le salió la mula

Bea como te decimos que si te apoyamos pero no vimos lo que pasó porque censuran todas las dinámicas!

Pero si, el señor no es sincero y nomás utiliza a la gente en los realitys para avanzar y ustedes defiendanse.#LaGranjaVIP #aztecauno

