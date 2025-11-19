Anna Ferro revela en 'VLA' porqué Ingrid Coronado aparece en el testamento de Fernando del Solar

Ciudad de México.- La reconocida maestra de yoga mexicana, Anna Ferro, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que declaró que nuevos detalles del testamento de su difunto esposo, el actor y presentador, Fernando del Solar, como el hecho de que Ingrid Coronado sí aparece en este, pero deja en claro el porqué está mencionada,

El pasado lunes 17 de noviembre, Anna reveló a Sale el Sol, que tras cuatro años del fallecimiento del expresentador del programa Hoy, se abrió por petición de Ingrid, por lo que oficialmente puede confirmar que es albacea y que en el testamento, Fernando sí tiene protegidos a sus hijos, y si hay bienes sin mencionar es debido a que el hoy fallecido presentador los dejó a los pequeños mientras que estaba con vida.

Ahora, en el matutino de TV Azteca, ha dado otras declaraciones sobre el testamento que no hizo en Imagen TV, como el hecho de que Coronado sí aparece en el testamento de su expareja, pero no como beneficiaría ni albacea, como se dijo, sino como representante legal de sus dos hijos en común, en lo que lograban alcanzar la mayoría de edad, señalando que solo ella, los padres del Fernando y los niños son beneficiarios y nada más.

De la misma manera, volvió a dejar en claro que ella es la albacea del presentador de Sexos en Guerra, y que el juez debido a que Ingrid señala que no debería de serlo por conflictos de intereses, ha alargado el proceso de darle el mencionado título, pero que pronto le será entregado y podrá hacer los movimientos para que se cumpla cada petición del difunto presentador, asegurando que no piensa cambiar nada.

Finalmente, Anna señaló que el juez ya determinó que no hay elementos para que sea impugnado el testamento de Fernando, por lo que los bienes, el dinero y todo lo que está dentro del documento oficial y notariado quedará como está, por lo que tanto ella, como los padres y los hijos de Fernando, van a recibir exactamente lo que se dice, ni más ni menos, y que todo será entregado de manera legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui