Aristeo Cazares es operado tras sufrir accidente en 'Exatlón México': esto se sabe de su salud

Ciudad de México.- El reconocido deportista de parkour mexicano, Aristeo Cazares, acaba de emplear sus redes sociales, para confirmar que fue operado de la rodilla, a casi un mes de su terrible accidente que lo dejó fuera del Exatlón México, compartiendo poco después un video en el que revela el estado actual de su salud.

Como se recordará, el pasado domingo 19 de octubre durante el Duelo de Eliminación, en el que tres hombres rojos y un hombre azul se fueron a dicha competencia, siendo uno de ellos Aristeo, desgraciadamente terminó por se cancelado, cuando el parkourista sufrió terrible accidente al pasar por una plataforma en la que debía de empujar obstáculos para poder pasar, pues se resbaló y cayó gritando del el dolor, terminando en una ambulancia rumbo al hospital, ya que no podía ni moverse.

Al siguiente día, el lunes 20 de octubre, el denominado 'Aguileón', apareció con muletas y entre lágrimas se dijo triste y frustrado, porque había tenido la fortuna de recibir golpes, pero pararse y seguir adelante, luchando hasta el final por su permanencia, pero ahora, los médicos le dijeron que no podía suceder, ya que debía de regresar a la Ciudad de México para nuevos estudios y ser sometido a una cirugía de rodilla.

Ahora, el pasado martes 18 de noviembre, el hermano de Ernesto Cazares, que sigue en competencia, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde confirmó que ya estaba en el hospital esperando a ser operado. Pocas horas después, compartió otro video, en el que anunció que ya había salido y que hasta el momento, no ha habido complicaciones y la cirugía fue todo un éxito, asegurando que mantendría informados a todos.

De la misma manera, para aligerar el ambiente ante la tensión de la importancia de una cirugía como la suya, declaró que estaba feliz de que la anestesia no representa algo negativo para él, sino que le beneficia, en el hecho de que normalmente los que están bajo este analgésico dicen tonterías, pero como es su estado natural, él se siente bien y siente que está más normal que nunca.

Fuente: Tribuna del Yaqui