Christian Nodal anuncia triunfo legal en contra de Universal Music; no es vinculado a proceso

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, después de haber salido de su audiencia decidió dar una entrevista, en la que anunció su triunfo legal, ante la demanda que tiene con su exdisquera, Universal Music. El artista de origen sonorense, declaró que después de 17 horas en el reclusorio, no fue vinculado a proceso, pues no hay pruebas en su contra, según el juez.

Nodal junto a sus padres, Cristy Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, en el año del 2021, fueron señalados por Universal Music de presunta falsificación en más de 30 documentos, y tras cuatro años tratando de evitar un proceso, se fue a penales. El pasado martes 18 de noviembre de este 2025, se realizó una audiencia en la Sala de Audiencias Cuatro del Reclusorio Oriente, la cual comenzó casi a media noche, pese a que estaban citados a las 14:35 horas.

Ahora, la mañana de este miércoles 19 de noviembre, al salir del reclusorio, la prensa abordaron de inmediato al esposo de Ángela Aguilar y a sus padres, siendo Nodal quién habló y declaró que oficialmente estaba libre de todos los cargos de los que era acusado por la disquera y que la jueza que llevó el caso lo determinó: "Siempre he creído en la justicia. Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras, hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, una jornada muy larga como ustedes los vivieron también, llevamos aquí 17 horas, valió la pena, quiero decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso".

#ÚLTIMAHORA Llega Christian #Nodal al Reclusorio Oriente para la audiencia de imputación por la demanda de su exdisquera por presunto uso de copia de documento público falso pic.twitter.com/7yzs4NRqOr — imagenCrystal (@imagen_crystal) November 18, 2025

El intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, declaró que fue liberado porque las autoridades pertinentes no encontraron "ni un solo papel" que le compruebe el que él o su familia hayan falsificado los documentos anteriormente señalados por el abogado de la disquera, Ulrich Richter, destacando que "la justicia existe", y que las disqueras debería de "crear contratos más dignos para los artistas que trabajan con ellos", pero que entendía que no podría ser así pues "este tipo de situaciones son cosas que pasan en la industria".

Pero, aunque ya limpió su nombre con el tema de la falsificación de documentos, en realidad no ha terminado del todo sus problemas con Universal Music, debido a que todavía tienen un problema legal de manera civil, que ya está pasando a lo penal, y que el mismo intérprete de Adiós Amor informó: "Tenemos una demanda en el civil todavía que se la están trayendo a la penal, de hecho".

"Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras, hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, una jornada muy larga como ustedes los vivieron también, llevamos aquí 17 horas, valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados", expresó Christian Nodal. pic.twitter.com/jDwiEhMt5p — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui