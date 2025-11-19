Cruz Martínez afirma ser "inocente" pese a ser vinculado a proceso por violencia contra Alicia Villarreal

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 19 de noviembre se confirmó que las autoridades de Nuevo León habían decidido vincular a proceso a Cruz Martínez por haber ejercido presunta violencia familiar en contra de Alicia Villarreal. Tras conocerse la noticia, el músico y cantante emitió un comunicado de prensa para dar su postura y además apareció ante reporteros para hablar al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como Fuiste mala agradeció el respaldo de sus seguidores y explicó a detalle su situación legal, luego del proceso que inició su exesposa meses atrás. Cruz afirmó que las acusaciones de feminicidio y robo en su contra "han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad" por las autoridades estatales, lo cual consideró una victoria.

Un juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que – solamente – autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses".

Martínez precisó que la resolución se fundamentó en lo señalado por el Ministerio Público: "Contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar", expresó, y destacó que el trabajo de su defensa apenas está comenzando.

El artista reiteró que buscará la desestimación del cargo y confía en que todo se aclarará: "Estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes". Horas después, Cruz fue captado llegando a los juzgados de Nuevo León para participar en una audiencia y los reporteros de inmediato le preguntaron cómo se sentía tras ser vinculado a proceso, al menos por una acusación.

Me siento contento, satisfecho como está mencionado anteriormente", dijo frente a las cámaras.

Su actitud llamó la atención, pues se mostró positivo incluso tras haber sido oficialmente vinculado a proceso. Cuando los periodistas le preguntaron si este era el resultado que esperaba, Martínez no dudó en confirmar su postura. "Totalmente. Sí, totalmente". Sobre el motivo específico de esta nueva visita a los juzgados, Cruz aclaró que continúa cumpliendo con cada requerimiento legal.

Vengo como siempre desde el principio. Voluntariamente. A hacer mi parte en todo este asunto", explicó.

Además, se dijo agradecido con el sistema judicial de Nuevo León, resaltando que actuaron apegados a la ley y con total imparcialidad: "Estoy contento, estoy satisfecho con todo el resultado y, pues, agradecido también con la ley mexicana aquí de Nuevo León, ¿verdad? Que son los que realmente toman decisión en todo esto que está pasando". Además, el productor reiteró que el avance en el caso está ocurriendo conforme a lo que él y su equipo esperaban.

Fuente: Tribuna del Yaqui