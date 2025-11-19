Cruz Martínez es vinculado a proceso en caso de violencia familiar en contra de Alicia Villarreal

Ciudad de México.- El reconocido cantante y productor musical, Cruz Martínez, ha recibido un duro revés legal, debido a que se ha revelado que fue vinculado a proceso este miércoles 19 de noviembre del 2025, tras meses tratando de probar su inocencia en el caso de violencia familiar que tiene con su ahora exesposa, la cantante de banda, Alicia Villarreal. Hasta el momento la intérprete no ha reaccionado al respecto.

Fue mediante el programa de Todo Para La Mujer en el que se reveló que los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán, confirmaron la información anteriormente presentada, agregando que dicho proceso se dictaminó en la última audiencia celebrada, en la que el productor musical fue oficialmente vinculado por el delito de violencia familiar, agregando que fueron en modalidad de física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de Alicia, sin embargo, los cargos por feminicidio en grado de tentativa y robo, fueron desestimados.

Según los informes dados por la fiscal que lleva el mediático caso, Diana Leticia Escobar Rocha, la resolución judicial antes dada, establece que Cruz va a tener establecido un plazo de dos meses más de investigación complementaria para el caso, lo que ayudará a determinar su sentencia en caso de ser declarado culpable. Cabe mencionar que en el programa de Maxine Woodside, afirman que esto será libre de las rejas.

uD83DuDEA8#ÚltimaHora I Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia intrafamiliar; desestimaron cargos por feminicidio.#TodoParaLaMujer con Ernesto Buitrón en el espacio de Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/SImboYSa0d — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 19, 2025

Además de los dos meses de investigación complementaria, se ha dicho que el productor de Los Kumbia Kings también deberá de acatar medidas cautelares para proteger a la exvocalista del Grupo Límite, entre las que se encuentran la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia, así como la restricción para acercarse a los lugares que ella frecuente, y que deberá de presentarse de manera quincenal ante las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que hasta el momento, la intérprete de Ay Papacito no ha salido a hablar del tema, pero hace poco, en una entrevista con Sale el Sol, confesó que ella no piensa desestimar los cargos en contra del padre de sus hijos y que alzará la voz por todas las mujeres que pasan por esta misma situación de violencia, centrando bases para que en un futuro los procesos sean más claros y fluidos, protegiendo la justicia y la verdad.

¡Alicia Villarreal NO se ha presentado a las AUDIENCIAS contra Cruz Martínez pero tampoco se RETRACTA! ¿Qué OPINAS sobre esta POLÉMICA? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/hQaw7YVIPW — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui