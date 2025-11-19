Fátima Bosch envía mensaje de empoderamiento previo a las preliminares de Miss Universo

Ciudad de México.- Previo a las preliminares de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, representante de México, compartió desde Tailandia un mensaje de empoderamiento lleno de serenidad y determinación. Este mensaje surge luego de una crisis mediática que enfrenta tras un conflicto con Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen.

El altercado se produjo durante un evento pre-pageant cuando Itsaragrisil criticó a Bosch por no participar en una sesión promocional. La acusó de no publicar contenido sobre Tailandia y de seguir órdenes de su director nacional, insultándola como "cabeza hueca". Bosch respondió con firmeza: "Sí, pero usted no me está respetando como mujer". La situación se tensó cuando Bosch decidió retirarse, y varias concursantes, incluida la actual Miss Universo, se unieron a ella en solidaridad.

#Intetnacional Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pidió disculpas tras lo sucedido con la representante de México, Fátima Bosch, quien lo confrontó al insultarla. De igual forma el certamen envío una carta desaprobando la actitud del directivo y pidiendo… pic.twitter.com/gajjv74CDk — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) November 4, 2025

Días después, Itsaragrisil ofreció disculpas públicas: Con voz quebrada ante los medios, reconoció que actuó mal y dijo sentirse bajo una presión enorme por la organización del certamen. En su defensa, afirmó que nunca quiso "hacer daño a nadie" y atribuyó su actitud al estrés por la logística del evento.

En este contexto, las palabras de Fátima Bosch desde Tailandia cobran aún más peso. Ella afirmó: "Voy a dar lo mejor de mí … quiero dejar el nombre de México en alto … si no vienes por todo, ¿para qué vienes?", pero también insistió en que "una corona no me define… yo soy Fátima Bosch … antes … después … lo seguiré siendo". Su postura refleja que, más allá de las reinas o los títulos, su identidad y valores son lo que realmente importa.

#FátimaEnTailandiauD83DuDC51 "Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiandole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dice la Miss Universe México 2025uD83DuDC51, Fátima Bosch, tras la polémica en el certamen internacional



Vía: Si soy Josh pic.twitter.com/xrGTObTGDd — xevt - xhvt (@xevtfm) November 4, 2025

Bosch también habló en entrevista con Sale el Sol del empoderamiento y la seguridad personal: Dijo que su valor no está en un reconocimiento, sino en lo que aporta al mundo y cómo trata a los demás. "Tu vales por la persona que eres … en eso se basa mi seguridad, no en una corona", afirmó, recordando que muchas candidatas compiten para "ser portavoz de esa corona".

Incluso ante la posibilidad de no avanzar, su idea está clara: "Si no clasificas, no pasa nada … sigues con tu vida, te sientes orgullosa de haber dado lo mejor de ti". Esa frase parece reafirmar su mensaje contra la cultura de la presión y la humillación que surgió en el incidente con Itsaragrisil.

Con todo esto, Bosch no solo llega a las preliminares en pie de lucha, sino como una voz consciente: Quiere ganar, pero también quiere inspirar. Su mensaje desde Tailandia no es solo para sus seguidores en México, sino una declaración de dignidad en medio del huracán mediático que ha marcado su camino en Miss Universo.

uD83DuDED1 ASÍ FUE PRESENTADA LA MEXICANA FÁTIMA BOSCH EN LA COMPETENCIA PRELIMINAR DE MISS UNIVERSO



"México, a pesar de tener dificultades en la escuela debido a la dislexia y el TDAH, Fátima atribuye a estos desafíos el haberle dado creatividad y resiliencia. Estudió moda en Ciudad de… pic.twitter.com/Xx3ONXuJ55 — BI NOTICIAS (@BI_Noticias) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México