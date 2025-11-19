Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 20 de noviembre 2025: La energía de tu signo con Luna en Tauro

Ciudad de México.- Este jueves 20 de noviembre de 2025 llega con una energía más estable y terrenal gracias a la Luna en Tauro, que impulsa la calma, la claridad práctica y la necesidad de tomar decisiones desde la serenidad. La carta que domina el día es La Estrella, símbolo de esperanza, guía y renovación interna. Por eso no te pierdas el mensaje que tiene Nana Calistar con los horóscopos para hoy, lee aquí antes que nadie y conoce que le depara a tu signo.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 20 de noviembre

Aries

Hoy te vas a cansar de esperar por alguien que no se mueve. Bien por ti. La Luna en Tauro te pide estabilidad, no jueguitos. Viene un avance económico y una decisión en el amor que te dará paz.

Tauro

La Luna en tu signo te pone poderoso, firme y terco… pero productivo. Hoy tu energía atrae dinero, oportunidades y claridad emocional. Alguien te busca para arreglar un asunto pendiente.

Géminis

Cuidado con la ansiedad porque hoy tu mente quiere correr antes que tus pies. Tranquilo. Una buena noticia llega por la tarde. En el amor, alguien quiere acercarse pero teme tu indecisión.

Cáncer

Tu sensibilidad se calma y eso te deja pensar mejor. Hoy descubres quién sí te suma y quién solo te drena. No tengas miedo de poner límites; tu paz vale más.

Leo

Te toca bajar el ritmo y eso te cuesta aceptar. Hoy el Universo te quiere tranquilo para que tomes una decisión importante. En el amor, alguien te piensa más de lo que aparenta.

Virgo

Tu necesidad de control hoy se topa con un "suéltalo". La Estrella ilumina tu camino: algo que querías empieza a darse. No busques problemas donde no los hay. Respira.

Libra

Te llega estabilidad emocional o una respuesta que estabas esperando. Hoy tu energía está más equilibrada. Una persona que te lastimó quiere regresar a tu vida; decide con la cabeza, no con la nostalgia.

Escorpio

Tu intuición anda encendida y tus emociones más calmadas. Hoy recibes una señal importante del Universo. Algo que te preocupaba se soluciona. No des segundas oportunidades gratuitas.

Sagitario

La energía de hoy te pide paciencia, y tú quieres correr. Tranquilo. Se arregla un tema de dinero o un trámite atorado. En el amor, llega claridad sobre lo que sí quieres.

Capricornio

Tus planes empiezan a caminar mejor de lo que esperabas. Hoy una conversación será clave para un proyecto o relación. Mantén la calma, la vida se está acomodando a tu favor.

Acuario

Hoy te llega una señal clara sobre algo que habías estado dudando. Tu intuición no falla. Un cambio en tu rutina te traerá una sorpresa agradable.

Piscis

Viene un día de revelaciones suaves pero poderosas. La Estrella te guía: algo que deseas empieza a tomar forma. No te sabotees pensando lo peor.

Fuente: Tribuna del Yaqui