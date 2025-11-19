'La Güereja' es hospitalizada de emergencia tras accidente en Televisa; en 'Hoy' revela su estado

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, 'La Güereja', por desgracia hace un par de semanas despertó las alarmas de preocupación, debido a que tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de que se informara que tuvo un terrible accidente durante una de las grabaciones de programa de Televisa. Ahora, en el programa Hoy han compartido entrevista en la que revelan su estado de salud.

María Elena, conocida por comedias como La Güereja y Yo, desde hace varios años ha sido abierta al momento de hablar de su vida personal y laboral, y después de que fuera reportada su hospitalización, ha decidido brindar una entrevista para el matutino antes mencionado y aclarar que es lo que le sucedió y porqué tuvo que ser internada en el nosocomio de manera urgente hace un par de semanas.

María Elena Saldaña, nombre real de 'La Güereja', declaró que hace unas semanas, mientras que estaba realizando sus escenas para su comedia Tal Para Cual, ella se cayó, pues de alguna manera su pie se enredó en la alfombra y terminó por caer de cara y sin poder meter las manos, se dio de frente contra el piso, hecho que le asustó, pues no solo se golpeó, sino que su cabeza rebotó en contra del piso.

Ante esto, informó que se lesionó la nariz, parte de la frente y tuvo daño lumbar y esguince en las cervicales, por lo que estuvo fuera de circulación un par de semanas en lo que se recuperaba de tales lesiones, señalando que el golpe de la cabeza fue el que la asustó más, señalando que ese fue el que más le dolió y por el rebote, pensando en que tal vez le traería peores afectaciones a futuro, pero que por fortuna no fue así y ya puede volver a trabajar.

Fuente: Tribuna del Yaqui