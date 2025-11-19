'La Granja VIP': Ricardo Peralta desmiente fraude y defiende las votaciones a favor de Teo (VIDEO)

Ciudad de México.– Desde hace tiempo circula en redes sociales que el creador de contenido Ricardo Peralta habría adquirido "granjas de bots" para aparentar que su colega, el influencer César Doroteo, mejor conocido como Teo, cuenta con un amplio respaldo del público. A pesar de los señalamientos, él no se había pronunciado; sin embargo, este día decidió abordar el tema a través de su cuenta de Instagram.

De hecho, las presuntas irregularidades en las votaciones comenzaron el domingo 16 de noviembre de 2025, cuando salió la actriz Manola Díez. A partir de entonces, los comentarios en TikTok y sobre todo en X (antes Twitter) no dejaban de señalar que el panorama resultaba muy extraño, pues algunos consideraban que solo se intentaba simular que los actuales habitantes de La Granja VIP tenían una fuerte aceptación afuera.

Además, a muchos les resulta peculiar que Manola solía ser un tema recurrente en diversas plataformas y, para varios usuarios, es difícil creer que Teo pudiera superarla en las votaciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han manifestado ni los responsables del programa ni el conductor estelar, Adal Ramones; aun así, las hipótesis sobre lo que pudo ocurrir continúan difundiéndose.

"Mentiras aquí no, hermosas. Apenas y sé perder mi teléfono; si me cuesta mandar un Whats, ¿qué voy a saber hacer eso que dicen? Les amo y gracias por escuchar. ¡No se crean las mentiras de otros fandoms!", dice el mensaje que compartió Ricardo Peralta junto a un video. En el material audiovisual recalcó que todo el equipo que apoya a su amigo está conformado por personas reales que se organizan para lograr los resultados.

Asimismo, consideró como pruebas suficientes las reuniones de fans de Teo en Ciudad de México y Monterrey. Por su parte, llamó la atención cuando aseguró que, en realidad, quienes crean estos rumores son seguidores de programas como La Casa de los Famosos, cuyo único propósito sería confundir: "Quien está haciendo trampa señala al otro de estar haciendo trampa", aseveró.

