María Becerra cancela de última hora su participación en el Flow Fest 2025; estás son las razones

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, los encargados del Flow Fest 2025 lanzaron un comunicado breve y directo, en el que han confirmado que la querida cantante de origen argentino, María Becerra, por desgracia, pese a ser de las más esperadas, ha cancelado su participación de última hora, asegurado que todo estaba bien, y que podría ser invitada en otra edición, ¿cuáles son las razones?

Este 2025, el evento dedicado a lo mejor de la música urbana será celebrado entre el 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Como parte de sus funciones, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, ya habían anunciado a Becerra como una de las artistas, sin embargo, al compartir los poster con los horarios de sus artistas, como Santa Fe Klan, el nombre de la argentina no estuvo presente, abriendo el debate entre sus fans del porqué no aparecía la cantante.

Ante esto, a través de la misma cuenta del Flow Fest, declararon que la intérprete de Ojalá y El Amor de su Vida, no va a llegar al escenario y por eso la retiraron del cartel oficial y no se encuentra en el itinerario creado para las presentaciones, sin embargo, no dieron un motivo específico, solo que fue por razones ajenas al festival, pero que en un futuro podría concretarse su visita: "Por razones ajenas al festival, María Becerra no podrá acompañarnos en esta edición. Esperamos contar con ella en un futuro".

Por razones ajenas al festival, María Becerra no podrá acompañarnos en esta edición. Esperamos contar con ella en un futuro ?? — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) November 19, 2025

Hasta el momento, la rapera argentina no ha salido para dar declaraciones al respecto, pero en redes sociales está volviéndose tendencia gracias a que el próximo 20 de noviembre de este 2025, va a lanzar su nuevo álbum musical, Quimera, que llega tres años después de su última filmografía. Según las declaraciones el álbum se llama así, pues Becerra combinará a sus cuatro alter egos, Jojo, Shanina, Maite y Gladys.

Cabe mencionar que en el nuevo disco de la artista, hay tres duetos que están siendo sumamente esperados y ya se perfilan a ser los favoritos, el primero con Paulo Londra y Tini Stoessel, que ya se conocen los adelantos oficiales, y por último, el que tiene con su pareja, J Rei, titulado como Mi Amor, en el que se dice van a retratar las complicaciones que pasaron este año, como la pérdida de su bebé.

“QUIMERA es una bestia mitológica formada por 4 animales: cola de serpiente, alas de dragón, cabeza de cabra y garras de león. Cada parte representa a un alterego del álbum y juntos son invencibles. Simboliza un sueño que no se pudo cumplir y así nació el disco.” — María Becerra pic.twitter.com/VtYDaILPNs — María Becerra Data (@BecerraData) November 19, 2025

