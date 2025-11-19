¡Síguenos!
Nodal vence a Universal Music, vinculan a proceso a Cruz Martínez y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas ponerte al día con lo que hicieron tus artistas favoritos este miércoles 19 de noviembre, pero no quieres perder mucho tiempo, TRIBUNA te presenta la mejor opción. Se trata del Tribuna Top 3 Espectáculos, tu resumen informativo favorito con las noticias que están marcando la agenda del medio artístico. En la edición de hoy, conoce cuál fue el resultado de la audiencia entre Christian Nodal y Universal Music

'La Cotorrisa' se burla del periodista Javier Alatorre

Durante un fragmento del famoso programa La Cotorrisa, los conductores Ricardo Pérez y Slobotzky lanzaron una fuerte burla hacia el conductor y periodista Javier Alatorre, asegurando que "cada vez es más gay", lo cual provocó muchas especulaciones en redes.

Cruz Martínez es vinculado a proceso

En una audiencia celebrada recientemente, el músico Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal.

Christian Nodal no irá a la cárcel

El cantante Christian Nodal anunció su triunfo legal contra Universal Music después de pasar 17 horas declarando en una audiencia celebrada en el Reclusorio Oriente. Durante sus primeras palabras con la prensa, el sonorense reveló que no fue vinculado a proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui

