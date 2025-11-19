¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 19 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos, debido a que se ha visto que estarían muy frustrados, y según los spoilers de este miércoles 19 de noviembre del 2025, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, como el del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules van a pasar un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues tras romper su maldición en las eliminaciones, los ánimos están arriba y están dejando muy en bajo los marcadores de los rojos, y se cree que esto generará conflicto entre los rojos, incluso al ya tener a una leyenda nueva, Heber Gallegos.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la séptima para las hombres que, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules sigan dominando y en esta ocasión sea Koke Guerrero o tal vez Hiroshi, los que se queden con la presea.

Queremos ver a los más fans del Equipo Azul de #ExatlónMéxico, atención porque el día de mañana debes de estar pendiente de nuestras redes sociales que te diremos cómo participar para ganar un increíble premio. uD83EuDD29#ExatlónMéxico, lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por… pic.twitter.com/0oT1V2IYFU — Exatlón México (@ExatlonMx) November 19, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será una salida de los límites de la Villa 360 y las Barracas, o sea que conocerán parte de la República Dominicana, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente de los azules, siendo este el punto de inflexión en los colorados que están cansados de perder ante ellos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan y no obtengan nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui