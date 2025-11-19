Sacan del clóset a Javier Alatorre en 'La Cotorrisa'; Ricardo Pérez y Slobotzky afirman "es gay"

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Javier Alatorre, se volvió la más reciente víctima de las burlas de los integrantes de La Cotorrisa, pues en su más reciente programas, han decidido sacarlo del clóset en el que supuestamente se encuentra, pues mientras Ricardo Pérez se reía y hacía chistes, su compañero, José Luis Slobotzky, fue tajante al momento de afirmar que es "gay".

En el más reciente programa de YouTube de dicho programa de comedia, los presentadores de dicho proyecto comenzaron a hablar del presentador de Hechos Meridianos, pero no para hablar de un error en el programa o de su carrera de más de 30 años al aire, sino que Slobotzky afirmó que cada que lo ve, se ve "más gay", destacando que el bigote es lo que lo pronuncia: "Javier Alatorre cada vez es más gay. Porque se le nota ¿no?, su bigote lo iba...".

Ante esto, el novio de Susana Zabaleta quiso desviar el tema para ahora sí hablar del tiempo que lleva en la televisión y como es que para él se ve casi igual que cuando empezó la famosa emisión en el Canal 7: "Siento que ha sido el mismo wey por 30 años", por este motivo, Slobotzky quiso recalcar que era muy "cab..." el verse igual, pero regresó al mismo tema de sacarlo del clóset: "Está cab...., pero cada vez más gay".

uD83DuDCCC Hoy cumple 30 años de transmisiones el noticiero #Hechos de JAVIER ALATORRE. Así luce #JavierAlatorre a sus 63 AÑOS uD83DuDC47uD83CuDFFC



? JAVIER ALATORRE SORIA nació el 15 de Enero de 1961; nunca se casó, ni tuvo hijos; poco se sabe de su vida personal.#Hechos30Años #30AñosDeHechos… pic.twitter.com/4cD9yNFrPh — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 21, 2024

Tras esto, sin soltar el tema, José Luis, siguió analizando la situación, señalando que él nunca lo ha dicho abiertamente y todos están fingiendo que no lo saben, además de rematar con Alejandro Fernández, que también se ha dicho es gay, burlándose sobre meterse una botella por su "cul...": "Él nunca ha dicho que es gay, ¿verdad?, ¿todos fingimos que no?, digo no sé, igual y caí en el mito de la botella de Alejandro Fernández y Javier nunca se metió una botella por el cul...".

Pérez al ver que ya su colega no iba a cambiar de tema y afirmarle que estaba desatado y tirando golpes al aire, solo podía decir que en definitiva el presentador de TV Azteca "Cero va a querer venir Javier Alatorre". Por su parte, 'Slobo', declaró que si no es un "put..." y lo ve como comedia, chance y sí les acepte una invitación para presentarse un día con ellos: "Si agarra esto como comedia, y no es un put...".

uD83DuDCCD Conductores de LA COTORRISA sacan del clóset a JAVIER ALATORRE en pleno podcast uD83DuDE33??



Ricardo Pérez y Slobotzky desataron la polémica al decir que “cada día se le ve MÁS GAY” y preguntar:

“¿Él nunca ha dicho que es gay? ¿Todos fingimos que no?” uD83DuDD25



A sus 64 años, ALATORRE… pic.twitter.com/1n6r3F4D1y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui