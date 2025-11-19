¿Sale del clóset? Novio de Alicia Villarreal rompe el silencio y confiesa si es bisexual y mantenido

Ciudad de México.- El reconocido empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, recientemente ha decidido hacer aclaraciones sobre su relación con la famosa y querida cantante mexicana, Alicia Villarreal, por lo que en entrevista decidió romper el silencio con respecto a las acusaciones en su contra, y confiesa si es bisexual como se dice

Desde que anunciaron su relación amorosa, Cibad ha sido sumamente criticado y señalado de dos cosas, ser bisexual y un mantenido, a lo que en una reciente entrevista para TV Notas dejó en claro que no es así, destacando que los chismes, son algo que conoce bien y solamente no les presta atención: "Lo manejo con mucha tranquilidad. Son comentarios que no tienen ningún tipo de sentido o fundamento".

Ante esto, Cibad dejó en claro que él toda la vida ha trabajado y por fortuna no tiene problemas de dinero, por lo que ahora que está con Alicia puede darle sus gustos, como llevarla a cenar o de viaje y ser él quién pague las cuenta, aunque a veces ella sí le invite algo de vez en cuando: "Siempre he sido un hombre proveedor y no tengo problemas económicos. No veo por qué no podría invitarle algo a mi pareja. No me ha pasado, y cada que salimos los gastos corren por mi cuenta. Hay momentos en los que ella me invita el helado".

El teléfono es mi herramienta de trabajo. Gracias a eso he podido acompañar a mi novia a sus conciertos o reuniones. Nuestra conexión es muy buena. Nos conocimos en el camino y estamos iniciando una bonita historia de amor basada en el respeto y la mutua admiración", agregó.

De la misma manera, ha negado rotundamente que haya problemas de pareja como se ha dicho, aunque señala que sí han enfrentado desacuerdos, pero nada que no se pueda solucionar y que los haya afectado de una manera grave como para pensar en una separación: "Nunca hemos enfrentado una crisis; sin embargo, estamos dispuestos a afrontarlas si pasaran. Todas las parejas tienen días altos y bajos. No hay intensidades entre nosotros, ni celos. Sabemos lo que hacemos".

Finalmente, afirmó que ya conoce a Melenie Carmona, la hija de Alicia con Arturo Carmona, y "Ya tuve el gusto de conocerla, pero hay que entender que sus hijos ya son adultos y tienen cosas que hacer. Por los trabajos, no hemos tenido oportunidad de convivir tanto tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui