(VIDEO) Miss Jamaica provoca alarma en Miss Universo 2025 tras caída que obliga a su salida en camilla

Ciudad de México.- La noche preliminar de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia, estuvo marcada por un incidente que generó gran preocupación entre los asistentes y el público en general. Durante la ronda de traje de noche, Miss Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, sufrió una fuerte caída mientras desfilaba este miércoles 19 de noviembre. En TRIBUNA te presentamos todos los detalles de lo sucedido.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que la representante caribeña pierde el equilibrio y cae abruptamente, una escena que impactó a miles de internautas, quienes de inmediato expresaron dudas sobre su estado de salud. Desde su aparición en el escenario, Henry había deslumbrado con un imponente vestido largo color naranja, luciendo una sonrisa segura y un porte impecable; sin embargo, todo cambió repentinamente cuando ocurrió el accidente.

En diversas plataformas también se difundieron imágenes donde puede verse al equipo de producción corriendo para auxiliarla. Afortunadamente, la reacción del personal médico fue inmediata, trasladando a la concursante en una camilla para recibir atención especializada. Horas más tarde, la Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado actualizando el estado de salud de la oftalmóloga.

Momento del incidente

Según el medio USA Today, Gabrielle Henry se encontraba estable y únicamente había sufrido heridas menores, sin presentar fracturas. De igual forma, se informó que el presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, acudió al hospital para verificar personalmente su condición. Poco después escribió en sus redes sociales: "Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla", declaró.

Así fue la caída de Miss Jamaica en uno de los espacios huecos del escenario, la sacaron en una camilla uD83DuDE13 #MissUniverse pic.twitter.com/AKr97IVnFK — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si la concursante de 28 años podrá participar en la gala final de Miss Universo. Mientras tanto, Fátima Bosch, Miss México, habló al respecto en una entrevista para Sale el Sol TV, donde afirmó que varias participantes le enviaron mensajes de apoyo y que todas esperan que la representante de Jamaica se recupere pronto y pueda estar presente en el gran evento.

