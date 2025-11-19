Wendy Guevara reaviva escándalo con Marlon Colmenarez con polémico comentario: "Hay que tomar distancia"

Ciudad de México.- Después de que Wendy Guevara terminara su amistad, que por mucho se dijo fue un romance, con Marlon Colmenarez de manera turbulenta, recientemente ha dado una entrevista para TV Notas, en las que reavivó el escándalo con el influencer, debido a sus tan polémicos comentarios en esta nueva conversación con la revista de espectáculos, en el que señaló que "hay que tomar distancia".

Ante el hecho de que se decía que Marlon era su chacal al que ella mantenía, ahora, para TV Notas le fue cuestionada sobre que pensaba de tener una relación de ese estilo, a lo que ella señaló que su momento de mantener chacales o lo que sea, y solo desea tener encuentros de una noche: "Los chacales son los chacales, bendita entre ellos, pero también hay que tomar distancia, porque todo quieren nuevo: Que Xbox, que tenis, que todo. Ahorita no estoy con eso. Quiero comprar propiedades para tener un futuro chin.... Por el momento solo resbalones".

De la misma manera, la ganadora de La Casa de los Famosos México, declaró que ante su fama, ha tenido que ver la manera en la que los demás se le acercan, desde si es solamente por interés a su fama y su dinero, o si es genuino para pasar un buen rato y ella siempre deja las cosas claras: "Se me acercan más los hombres. Cuando es la fama y hay demasiadas cosas de por medio, muchos se te acercan y una tiene que ser más inteligente y decir: 'Tú me utilizas, no'. 'Nos utilizamos los 2 y nos vemos. Te pido tu taxi en la mañana y luego te veo'".

Wendy le compraría camioneta a Marlon. Internet

La actriz de Un Amor Viejo En París, declaró que por el momento no piensa en tener una relación sentimental con nadie y quiere pasar sus días de juventud divirtiéndose y por supuesto que tener varios amores, y también estando en la fiesta: "Por ahora no quiero un galán en mi vida. Quiero varios. Estoy joven y necesito probar muchas cosas, a ver cuál me convence más. Tengo amor para muchísimos hombres. Quien quiera venir a darme amor y me guste, yo también le doy. Quiero que sean guapos, divertidos, que jalen a todo. A mí me encanta la fiesta".

De la misma manera, aseguró que no quiere casarse o tener un compromiso serio con nadie en ningún momento, ya que no quiere llegar al altar, aunque sí desea convertirse en madre, solamente que en un futuro no muy cercano, sino ya que esté en sus 45 o 50 años de edad: "No me gustaría casarme en ningún momento de mi vida, pues son unos temas muy fuertes. Prefiero casarme con mi propia mente y mi corazón, para amarme a mí misma".

Hijos sí quisiera, pero después, con más tiempo. Ahorita lo que quiero hacer es mucho dinero y plata, y hacer una buena carrera. Que digan: 'Wendy Guevara hizo una carrera bonita y a los que la criticaban les calló la boca'. Para los hijos me quiero esperar a cuando tenga 45 o 50 años. Un niño o niña me encantaría", concluyó.

Marlon y Wendy terminaron en polémica. Internet

