Carín León se une al luto por la tragedia en Hermosillo y envía mensaje de apoyo desde Chile

Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, se encuentra actualmente en su gira musical por Centro y Sudamérica. Sin embargo, esto se vio nublado para el intérprete de música regional mexicana debido a la tragedia que, desde ayer, viven los hermosillenses.

Carín León lamenta tragedia

Durante la madrugada de este domingo 2 de noviembre, el cantante de Primera Cita escribió un doloroso mensaje para todos los dolientes del siniestro ocurrido en Waldo's Hermosillo: "Lejos de mi tierra, pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso. Mis más sinceras condolencias", expresó a través de una historia en Instagram.

Como te informamos en TRIBUNA, el pasado sábado, alrededor de las 15:00 horas, un negocio local ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros comenzó a llenarse de humo, pues se reportó una falla en el suministro eléctrico. De inmediato acudieron las diversas autoridades policiacas y, sobre todo, personal de Servicios de Emergencia, quienes buscaron por todos los medios rescatar a las víctimas.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se estima que hay al menos 22 personas sin vida y, de estas, se han identificado cuatro: en primera instancia, Jhoana Guadalupe Hernández, quien trabajaba como cajera en la tienda; Guadalupe Yamileth Córdova Campas; Jesús Murrieta, quien se presume era pareja de Guadalupe; además de Carmen Cecilia Aguilar Tirado, supuesta empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno del Estado.

Agradezco profundamente a nuestra Presidenta @Claudiashein por su mensaje de apoyo y solidaridad con las familias sonorenses afectadas por el lamentable incendio ocurrido en la tienda comercial Waldo’s, en Hermosillo.



En estos momentos todo Sonora abraza con respeto y cariño a… https://t.co/ten3wRcm47 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

Alfonso Durazo responde las condolencias de Claudia Sheinbaum

"Agradezco profundamente a nuestra presidenta, @Claudiashein, por su mensaje de apoyo y solidaridad con las familias sonorenses afectadas por el lamentable incendio ocurrido en la tienda comercial Waldo’s, en Hermosillo. En estos momentos, todo Sonora abraza con respeto y cariño a quienes hoy enfrentan una pérdida", dice el texto que compartió en la plataforma X (antes Twitter).

