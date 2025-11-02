Compositor sonorense 'Kakalo' reacciona a la Explosión en Waldo's Hermosillo: "El corazón en mi tierra"

Chile, Santiago de Chile.- Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como Kakalo, es un compositor sonorense que el viernes pasado se presentó junto a Carín León en Chile, quien precisamente está en su gira internacional por varios países de Centro y Sudamérica. No obstante, debido a que ambos son originarios de Hermosillo, no pudieron evitar manifestarse sobre la terrible tragedia que invadió a la capital de Sonora.

Durante la tarde del sábado, Juan Carlos dejó un mensaje en sus historias de Instagram, dándole el pésame a los seres queridos de los, hasta ahora, 22 muertos: "Aún lejos de casa, quiero expresar mis más sinceras condolencias y mi solidaridad con las familias afectadas por lo ocurrido esta tarde en Hermosillo", expresó el también productor mexicano, quien ha colaborado con el músico Pepe Aguilar.

¿Qué sucedió en Hermosillo?

Como te hemos estado informando en TRIBUNA, alrededor de las 15:00 horas se reportó una explosión que terminó en incendio en una tienda local del centro, incidente que dejó como saldo 23 muertos y alrededor de 14 heridos. De hecho, fue tanta la magnitud del suceso que acudieron al llamado diversas corporaciones policiacas, entre ellas federales. Todavía no se sabe con certeza qué lo provocó, pero las autoridades continúan con las investigaciones.

Precisamente, por la noche, emitió sus condolencias la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprovechó el espacio para destacar que está en estrecha comunicación con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a quien le dejó en claro que se le apoyará con lo que se necesite. Ante todo, le indicó a Durazo Montaño que ya tiene instrucciones para que envíe equipo de apoyo la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

#Seguridad | Explosión en Waldo's Hermosillo: Compañía se posiciona tras tragedia que deja 23 personas sin vida uD83DuDCA5uD83DuDEA8https://t.co/9DecYxcFWS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Su compañero de show, Carín León, no se quedó atrás y les deseó el más sentido pésame a los dolientes que perdieron a tantos en Waldo's Hermosillo: "Lejos de mi tierra, pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso. Mis más sinceras condolencias", mencionó el intérprete de Necesito encontrarte y No es por acá.

Fuente: Tribuna del Yaqui