De música a tragedia: Vicente Jáuregui presencia el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan (VIDEO)

Morelia, Michoacán.– No solo los miembros de la sociedad están conmocionados y molestos por la muerte de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, sino que también Vicente Jáuregui, cantante mexicano, reaccionó a esta situación. El artista publicó un video en su TikTok donde condena la violencia en México y pide de manera explícita que se detengan este tipo de actos en el país.

De hecho, el guitarrista se preparaba para presentarse la noche del 1 de noviembre en el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, cuando la tragedia provocó una alerta general. En el video se puede ver al músico visiblemente afectado, con un tono de voz distinto al habitual. Actualmente, en Instagram, el clip acumula más de 100 mil reacciones y más de 6 mil comentarios.

"A punto de subirme a tocar en Uruapan y mataron a balazos al presidente municipal aquí afuera, así, a punto de tocar. No es posible el nivel de violencia que estamos viviendo en México, de verdad", expresó Jáuregui, quien tenía la intención de deleitar a sus paisanos con su música, situación que jamás se concretó debido al ataque que le costó la vida al también exdiputado del Congreso de la Unión.

Hace un par de horas, como informamos en TRIBUNA, manifestantes tomaron el Palacio de Gobierno del Estado para protestar por el asesinato de Carlos Manzo. La movilización partió desde la Plaza María Morelos y Pavón, y al llegar al punto de encuentro, los manifestantes no solo forzaron la puerta principal, sino que también provocaron destrozos. Lo más impactante es que se reporta que habrían ingresado a la oficina del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“A punto de subirme a tocar en Uruapan, mataron a balazos aquí al presidente municipal…no es posible el nivel de violencia en México, estamos en un evento cultural y pasa esto”



Como bien dice Vicente Jáuregui: estamos de la chingada uD83DuDE16 pic.twitter.com/EplI4SiSzZ — Laura Brugés (@LauraBruges) November 2, 2025

Los usuarios se han solidarizado con Jáuregui: "@vicentejaureguioficial querido, acabo de ver tu video. Deseo de verdad que estés un poco más tranquilo. Y sí, los niveles de violencia en México han superado todo. Mi solidaridad contigo y todos los habitantes de Uruapan", comentó la usuaria Natalia Cano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúan las investigaciones sobre este atroz caso de violencia.

