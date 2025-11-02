En este Día de Muertos, periodista asegura que la tumba de Silvia Pinal luce abandonada (VIDEO)

Ciudad de México.- Este 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, fecha en la que millones de familias visitan a sus seres queridos en los panteones. Sin embargo, no son los únicos que los recuerdan, pues también en el mundo del espectáculo se honra la memoria de quienes ya partieron. En esta ocasión, la atención recae en Silvia Pinal, una de las grandes estrellas de la Época de Oro del cine mexicano.

De acuerdo con el periodista Emilio Morales, desde el programa Saga Light, la tumba donde descansa la reconocida actriz mexicana se encuentra en estado de abandono. Como presunta evidencia, mostró un par de fotografías en las que no se observa ninguna flor natural dedicada a la mujer que en vida fue admirada por muchos. El comunicador calificó como lamentable la situación, sobre todo considerando que Pinal dejó una fortuna millonaria.

Asimismo, Morales comentó que, mientras los familiares de Silvia discuten por las propiedades, nadie parece ocuparse de rendirle homenaje. Añadió que, al momento de su fallecimiento —ocurrido el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años—, su patrimonio se estimaba en cerca de 900 millones de pesos, sin contar bienes inmuebles, estacionamientos y viviendas. Uno de los rumores más fuertes sugiere que el distanciamiento entre sus seres queridos se debe precisamente a la repartición de su herencia.

Silvia Pinal en su juventud

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los aludidos ha hecho declaraciones al respecto. En TRIBUNA continuaremos atentos a cualquier actualización. Por ahora, las opiniones en redes sociales se encuentran divididas: mientras algunos respaldan las afirmaciones de Emilio Morales y expresan su indignación, otros lo cuestionan y aseguran que el periodista tiene fama de no verificar adecuadamente la información que difunde.

Emotiva publicación de Sylvia Pasquel

"Los extraño tanto. Mi corazón se llena de recuerdos y amor por aquellos que ya no están físicamente, pero que viven eternamente en mi alma. Hoy no hay tristeza, solo gratitud. Gratitud por haberlos tenido en mi vida, por cada momento compartido y por el inmenso amor que sembraron. Sé que desde donde estén, me cuidan y me guían. Este Día de Muertos, con todo mi amor, para siempre en mi memoria. ¡Los amo!", escribió en su perfil de Instagram la talentosa actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui