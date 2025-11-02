¿Ernesto Cazares sale de 'Exatlón México'? Koke filtraría que sería eliminado HOY domingo 2 de noviembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el cuarto ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de los atletas. Ante esto, según los spoilers, los rojos ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría dos colorados y dos azules en competencia, y al parecer saldría Ernesto Cazares de la emisión de este domingo 2 de noviembre del 2025, y lo habría filtrado Koke Guerrero.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atleta deberá de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que nuevamente, los azules van a seguir con esa maldición y los rojos se mantendrán intactos una semana más, que solo han perdido a Aristeo Cazares por lesión.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 2 de noviembre, para colocar en riesgo al tercer atleta varonil de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Mario 'El Mono' Osuna, agregando a la eliminación a un segundo integrante de los azules, que supuestamente sería Ernesto, pues pese a su experiencia y ha dado puntos claves, no ha tenido el mejor rendimiento y en la tabla sería de los más bajos en general.

¡La victoria es suya! ?uD83CuDFC5 El equipo Azul gana la Batalla por la Supervivencia. uD83EuDD1CuD83DuDCA5uD83DuDD35#ExatlónMéxico EN VIVO por Azteca UNO. pic.twitter.com/ofldI2o1o4 — Exatlón México (@ExatlonMx) November 1, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero pasaron un video de 'El Hechicero del Aire', en el que le manda saludos a Luciano, hijo de Ernesto y al propio atleta de parkour, siendo esto considerado como un spoiler accidental, en el que confirmaría que su compañero al final cayó ante uno de los dos rojos que también irán a eliminación.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder un elemento más.

Fuente: Tribuna del Yaqui