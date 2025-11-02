Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 3 de NOVIEMBRE: El mensaje del Universo para iniciar semana

Ciudad de México.- Inicia esta nueva semana de noviembre conociendo qué le espera a tu signo en el amor, dinero y trabajo; no comas ansias, pues el Universo tiene un mensaje especial para ti y Nana Calistar lo sabe. Este lunes 3 de noviembre de 2025 tiene una energía astrológica muy especial. Recuerda que al iniciar mes es momento de soltar el miedo a perder y confiar en que lo que se va abre espacio para algo mucho mejor.

Aries:

Andas con el carácter por los cielos y la paciencia por los suelos. No te tomes todo tan personal, corazón. Hoy alguien del pasado puede buscarte nomás para saber si sigues pensando en él… y sí, todavía te mueve el tapete. En el trabajo, cuidado con decir lo que piensas sin filtro, podrías ganarte una bronca.

Tauro:

Día de brillar sin hacer tanto escándalo. Hay una noticia buena en camino, algo que esperabas desde hace rato. En el amor, no insistas donde ya no hay interés; el amor se da, no se ruega. Cuida lo que comes, tu estómago anda sensible.

Géminis:

Estás con ganas de mandar todo a volar, pero aguanta tantito, se vienen cambios que te convienen. No dejes que nadie te quite la paz con chismes baratos. Una persona con la que cortaste comunicación va a reaparecer como si nada.

Cáncer:

Día movido emocionalmente. Te cuesta soltar, pero el universo ya te está empujando a hacerlo. No cargues culpas ajenas, ni te sientas responsable de los sentimientos de otros. Buen momento para renovar tu espacio o cambiar algo en tu casa.

Leo:

Tienes ganas de volver a creer en el amor, pero todavía hay heridas que sanar. Alguien te trae en la mente, aunque no lo diga. En el dinero, por fin se ve una mejora. No gastes en lo que no necesitas.

Virgo:

No te sobrecargues, hoy tu cuerpo te pedirá descanso. En el amor, si te ilusiona, dilo; si no te interesa, también dilo. No juegues con nadie ni permitas que jueguen contigo. Un dinero que dabas por perdido podría llegar de sorpresa.

Libra:

Estás atrayendo lo que piensas, así que cuidado con tus pensamientos. Deja de dudar de ti, porque el universo quiere verte triunfar, no rendirte. En el amor, una conversación pendiente por fin se dará.

Escorpio:

Día poderoso para manifestar. Lo que decidas hoy puede marcar el resto del mes. No confíes en todo el mundo, alguien anda hablándote bonito, pero con doble intención. En el amor, pasión a la vista y cuidado con repetir historias.

Sagitario:

Hoy no te quedes con ganas de decir lo que sientes, pero hazlo sin perder la cabeza. El dinero empieza a moverse, y podrías recibir una sorpresa agradable. Alguien te observa en redes más de lo que crees.

Capricornio:

Te estás transformando, y eso incomoda a quien no evoluciona. No te frenes por miedo a brillar. El amor está tocando la puerta, pero necesitas dejar espacio libre. Día ideal para planear nuevos proyectos.

Acuario:

No quieras controlar lo que no depende de ti, deja que las cosas fluyan. Hay una persona que te sueña más de lo que imaginas. En lo laboral, algo que parecía trabado empieza a destrabarse.

Piscis:

Tus emociones están más intensas que telenovela, pero también más sabias. No te metas en dramas que no son tuyos. Viene un cambio importante en tu vida amorosa, y será para bien.

