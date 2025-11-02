Luto en la música: Asesinan al rapero 'Baby Uiie' mientras celebraba Halloween; tenía 34 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de las horas que han transcurrido desde el asesinato a tiros del rapero estadounidense Jabari Henley, mejor conocido como Baby Uiie, sus fieles seguidores siguen dejando comentarios por esta inesperada pérdida en la música. En TRIBUNA como es frecuente te contaremos todo lo que se sabe de esta tragedia, que causó un enorme impacto en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes, pero se comenzó a hacer viral el fin de semana, cuando el medio estadounidense TMZ informó sobre el asunto. Fuentes familiares confirmaron que, tras un reporte, acudieron los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles a la intersección de la calle 69 con la calle Figueroa, donde se encontraba el cuerpo sin vida de la celebridad.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el ataque armado contra Baby Uiie ocurrió cuando él se acercó a un vehículo estacionado frente a una tabaquería. En ese lugar se encontraba un sujeto, cuya identidad aún se desconoce, quien le disparó directamente al famoso, hasta que no resistió más y cayó sin vida. Una vez cometido el crimen, huyó con rumbo incierto.

Eugene 'Big U' Henley

Jabari es también el hermano mayor y linebacker interior de Los Angeles Chargers, Daiyan Henley, a quien se identifica como Big U, y quien está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. Cabe destacar que esta persona, en marzo de este año, se entregó a agentes federales por presuntamente estar a cargo de una organización criminal responsable de delitos como trata de personas, robos y extorsión.

Rip Baby Uiie I can’t believe this one uD83DuDC94 — Keyser Söze uD83CuDDEFuD83CuDDF2 (@JACKBOYZ) November 2, 2025

Por lo pronto, según información extraoficial, Big U se ubicaba entre los 18 presuntos miembros de la pandilla callejera Rollin 60s, acusados por el gobierno de crimen organizado. Volviendo al asunto inicial, todavía no hay sospechosos ni detenidos por la muerte de Baby Uiie, así como tampoco hay indicios del móvil; no obstante, estaremos al tanto de cualquier actualización que surja en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui