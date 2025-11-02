"No la dejaron entrar a la fiesta": Revelan fuerte episodio entre Ángela y Majo Aguilar

Ciudad de México.- La supuesta enemistad entre dos de las primas más famosas de la dinastía Aguilar sigue dando de qué hablar, pues desde hace tiempo se dice que Ángela y Majo no se llevan para nada bien. A pesar de que ambas, en diferentes entrevistas, han negado estas aseveraciones, para una parte del público resultó sospechoso que son realmente pocas las veces que se les ha visto convivir.

De hecho, este rumor cobró fuerza con la aparente cercanía entre Belinda y la intérprete de Un beso a medias, porque justo la española invitó a la joven a la tradicional fiesta de Halloween que realiza cada año. Incluso Aguilar dedicó a este festejo toda una galería de fotografías en su cuenta de Instagram. Por supuesto, algunos comentarios daban a entender que la hija de Pepe Aguilar debía estar haciendo un berrinche.

¿De dónde proviene esta supuesta enemistad?

De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, en el programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, esta lejanía entre las parientes no tiene nada que ver con una rivalidad artística, ni mucho menos con que Majo sea amiga de Belinda. Más bien, su origen sería un problema personal de María José. Según el comunicador, hace tres años ella estaba en un antro cuando se desvaneció por haber consumido una sustancia que le ocasionó tal daño que necesitó una ambulancia.

Majo y Ángela Aguilar

"Me contaron que eso fue el detonante por el que los papás de Ángela no querían que conviviera con ellos. Inclusive, a una fiesta de sus primos —creo que era de Ángela— no dejaron entrar a Majo; la dejaron afuera", externó el también colaborador de Venga la Alegría. Afortunadamente, se cree que la compositora ya superó esa etapa: "No sé si realmente está pasando por un problema. De repente, ser bebedor social es común, pero cuando ya te gana la fiesta es cuando empiezas a detectar lucecitas rojas", recalcó.

Beli y Majo Aguilar juntas >>>> pic.twitter.com/jez4nTpguL — vale uD83CuDFF9 (@flawlessbeli) October 31, 2025

Un poco de Majo Aguilar

En diversos encuentros con medios de comunicación, la cantante del género regional mexicano se ha abstenido de hablar sobre su familia paterna y enfatiza que prefiere ser conocida únicamente por su carrera musical. Asimismo, en entrevista para Despierta América, contó que el motivo de la distancia entre ella y su prima solo es que, conforme crecían, tomaron caminos muy diferentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui