¿Quién se va? Conoce quién sería el tercer eliminado de 'La Granja VIP', según encuestas

Ciudad de México.- Después de una serie de subidas y bajadas con la nominación, salvación y traiciones, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería el tercer eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los rumores serían completamente acertados y sería el reconocido influencer de origen mexicano, Omahi, saldría del proyecto de TV Azteca.

El pasado miércoles 29 de octubre del año en curso, se realizó la tercera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Myaer Mori, y Manola Díez.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 30 de octubre, la salvación fue ganada por el hijo de Bárbara Mori, quién además de sacarse del riesgo, la noche del pasado viernes 31 de octubre, en la noche de la traición, el luchador salvó a la exactriz de Televisa, Manola, colocando a dos mas.

Ante esto, en la cuenta de X, antes Twitter, de La Comadrita, según una encuesta, Gómez era el menos votado entre ya mencionados nominados, pero ante los cambios, en las cuentas de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, Omahi, que teme salir. En cuanto a la encuesta, se dice que Eleazar está en el primer lugar para que se quede en competencia, con el 34 por ciento del apoyo, en segundo lugar está Vega con el 33 por ciento, mientras que Kike Mayagoita en tercero con 28 por ciento, y por último Omahi con el cinco por ciento.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, estos resultados no son un verdadero resultado, pero dado a la veracidad del medio, es sumamente confiable, por lo que para el público hay altas probabilidades que sea Omahi el expulsado.

Fuente: Tribuna del Yaqui