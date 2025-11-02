Rumores la daban por muerta, pero Lyn May reaparece con humor: "Nunca nos vamos a morir"

Ciudad de México.– Lyn May es una destacada vedette mexicana que participó en numerosas películas del cine de ficheras, acompañada por figuras como Tin Tan (Germán Valdés), Álvaro Zermeño y Miguel A. Rodríguez. Más allá de su trayectoria artística, en los últimos días comenzó a circular el rumor de su fallecimiento, lo que mantuvo a los usuarios de redes sociales en duda por un tiempo.

Todo comenzó con un video publicado en el perfil de TikTok @ilovefashion39, donde se informaba que la actriz había sido encontrada sin vida en su cama, dentro de su residencia en la Ciudad de México: "Todo apunta a que su partida fue por causas naturales, mientras descansaba tranquilamente durante la madrugada. Su equipo más cercano informó que la artista había pasado los últimos días rodeada por su familia”, decía la voz del clip, que más tarde se confirmó era una noticia falsa.

Lyn May está bien

El pasado 31 de octubre, la artista de 72 años reapareció en redes sociales para desmentir por completo los rumores y asegurar que se encuentra en perfecto estado. Incluso compartió un par de fotografías con motivo de Halloween, donde luce sonriente y llena de energía. En los comentarios, sus seguidores expresaron alivio al saber que la famosa originaria de Acapulco estaba bien.

Lyn May de joven

"¿Que si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo, eternas. Nunca nos vamos a morir. ¡Feliz Día de Muertos y Halloween a todos!", escribió en su cuenta de Instagram la actriz, quien cuenta con 39 películas y dos programas de televisión en su trayectoria. Entre las reacciones destacaron mensajes como: "Ay, reina, vine por la noticia de que te habías petateado, pero ya confirmé que siempre eterna", comentó el usuario @aron._.8a.ron.

Dicen que murió Lyn May es verdad? pic.twitter.com/fB3C5KJdIp — uD835uDE3EuD835uDE64uD835uDE62uD835uDE5AuD835uDE69íuD835uDE63 uD835uDE4EóuD835uDE59uD835uDE5EuD835uDE58uD835uDE64 ™ ? (@cometinsodico) November 2, 2025

Un poco sobre Lyn May

El nombre real de la icónica artista es Liliana Mendiola Mayanes. Nació en Acapulco de Juárez, Guerrero, y es la mayor de cinco hermanos, con ascendencia china. En el ámbito profesional, su carrera frente a las cámaras comenzó en 1972, cuando trabajaba en el centro nocturno Tropicana de Acapulco. Fue ahí donde conoció a Germán Valdés Tin Tan, quien le propuso integrarse a una serie de sketches cómicos, marcando así el inicio de su camino en el espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui