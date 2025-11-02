"Son tácticas de guerra": Adal Ramones habla sobre su supuesto despido de 'La Granja VIP' (VIDEO)

Ciudad de México.- Desde hace varios días se dice que el conductor de televisión Adal Ramones será reemplazado como titular del popular reality show La Granja VIP, pues todo comenzó a partir de una serie de errores que cometió el artista durante la primera Asamblea, el pasado miércoles 15 de octubre. No obstante, ahora rompió el silencio sobre este tema, y aquí tenemos todos los detalles.

En entrevista para el programa La Taquilla, de René Franco, en YouTube, desmintió todas las habladurías y hasta señaló que esto solo era una estrategia para desacreditar a la producción. Sin embargo, no reveló exactamente a quiénes se refiere, pues comentó que se trata de peticiones que realizan a medios, periódicos y demás, con el objetivo de dañar la imagen de cada uno de los involucrados.

De igual manera, contó que actualmente la única competencia fuerte que tienen los domingos sería ¿Quién es la Máscara?, pero dio a entender que eso no les preocupa, porque al final del día hay oportunidades para ambos. Asimismo, el tema que más llamó la atención fue cuando habló de La Casa de los Famosos, emitida por Televisa; especificó que el formato tiene algunas notables diferencias con La Granja VIP, como, por ejemplo, que esta se graba en locaciones abiertas y con un esfuerzo logístico distinto.

Habló en el programa de René Franco

"Son tácticas de guerra, tú lo sabes. Se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán siempre", respondió el comediante después de que René le preguntara: "¿Son peticiones a ciertos conductores, periódicos, medios, de 'necesitamos que le tires a este programa que nos hace sombra'?". Enfatizó además que los responsables no forman parte ni de Televisa, y mucho menos de Univision.

Finalmente, mencionó que, en realidad, se busca disminuir el éxito que están consiguiendo. Acerca de los responsables, solo dijo que eran ejecutivos que inventaban noticias desde Miami. Es necesario especificar que, según Adal, antes de unirse al equipo de La Granja VIP habló sobre todo esto con empresarios de la compañía liderada por Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez.

Fuente: Tribuna del Yaqui