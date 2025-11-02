(VIDEO) ¿Qué similitudes hay entre la vida de Karyme Lozano y Cazzu? Esto contó la actriz de Televisa

Ciudad de México.- La controversia entre Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y el cantante sonorense Christian Nodal continúa, pues cada vez se suman más figuras del espectáculo que dan su opinión sobre la paternidad de Nodal. En este caso, fue el turno de la famosa actriz de Televisa, Karyme Lozano, quien contó ante las cámaras de Venga la Alegría que ella también experimentó algo semejante a la Jefa del trap.

¿Qué semejanzas comparten Karyme y Cazzu?

Según la protagonista de la telenovela Niña amada mía (2002), fue madre soltera de Ángela, fruto de la relación con el actor Aitor Antonio Iturrioz Ortiz (Clase 406, 2002). Sin embargo, más tarde se encontró con Michael Domingo y juntos adoptaron a Mateo y Ana Lucía. De hecho, a partir del tema de la argentina, hizo alusión al término de violencia vicaria, el cual surge cuando los hijos de mujeres víctimas de violencia de género son utilizados como instrumentos para generar daño o sufrimiento hacia la madre.

Le mandó ánimos a la ex de Christian Nodal

"Yo lo único que puedo decir es que fui mamá soltera y lo digo orgullosamente; ya les contaré en otro momento, pero yo ahorita estoy solita con mis dos pequeñitos, así que yo entiendo su situación y que no se sienta mal, que ella es muy trabajadora por lo que he escuchado y por lo que he visto", aseveró la artista, quien comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento con el melodrama Volver a empezar en 1994.

Cazzu es madre soltera al igual que lo fue Karyme

¿Se piensa divorciar?

De hecho, en este mismo encuentro con reporteros surgió una fuerte versión de que está en proceso de divorcio con Michael Domingo, pues a lo largo de sus diez años de relación ella solía priorizar siempre a su familia y a la maternidad. Ahora, Karyme vive en México mientras su esposo está en Estados Unidos; además, ciertas palabras levantaron las sospechas de una ruptura definitiva.

"Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos”, dijo Karyme Lozano. “Sí (los extrañan). Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos (con su padre)”, afirmó. Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con certeza si de verdad el amor ya terminó, si se están dando un tiempo o si es solo una confusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui