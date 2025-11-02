Yuridia, Lupita Villalobos y más famosos sonorenses alzan la voz por la explosión en Waldo's Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde del sábado, la capital del estado vivió una verdadera tragedia después de que se registró una explosión al interior de una tienda Waldo's, ubicada en la zona centro de la ciudad de Hermosillo. Esta situación ocasionó que diversas figuras del espectáculo sonorenses se manifestaran para darles el más sentido pésame a los familiares de las 23 personas sin vida y más de una docena de heridos.

Hace solo un par de horas, la exitosa cantante hermosillense Yuridia, quien saltó a la fama después de participar en la cuarta generación del reality show mexicano La Academia (2005), subió un escueto pero conmovedor mensaje a sus historias de Instagram: "Hermosillo abraza con el corazón a todas las familias afectadas por el incendio trágico de ayer", dice el escrito que compartió en la plataforma.

Sin embargo, no fue la única, porque también más temprano, como te informamos en TRIBUNA, emitieron su sentir el reconocido intérprete de Primera Cita, Carín León, y su colega Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como Kakalo, compositor sonorense que ha trabajado con Pepe Aguilar y el exintegrante de Grupo Arranke, con el cual realizó un show la noche del viernes en Chile.

La creadora de contenido Lupita Villalobos, quien tomó especial relevancia cuando comenzó el podcast Las Alucines junto a su colega Karla Quesada, se unió a las lamentaciones por esta desgracia que tiene a todo Sonora de luto: "Hermosillo está de luto. Mi corazón y mis oraciones con las familias afectadas por esta tragedia", escribió la joven de 36 años, recibiendo diversos comentarios de seguidores que le preguntaban el motivo de su dedicatoria.

#Seguridad | Tragedia en Waldo's Hermosillo: Brindan sin costo cremación y traslado de víctimas mortales uD83DuDE4F????https://t.co/NmGhz9dyn9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Sonora está de luto

A lo largo del día, en nuestro medio le hemos dado seguimiento al incendio y posterior explosión que, aunque ya se reveló la lista de lesionados y cuatro muertos, todavía mantiene a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabajando en las investigaciones para esclarecer las causas de este suceso, que sigue sumando fallecidos. Ante cualquier nuevo dato que surja más adelante, te lo haremos saber aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui