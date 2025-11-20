Alicia Villarreal celebra vinculación a proceso de Cruz Martínez y hace desgarradora confesión

Ciudad de México.- La reconocida cantante de banda mexicana, Alicia Villarreal, recientemente brindó una rueda de prensa, para celebrar la vinculación a proceso de su exesposo, el productor musical, Cruz Martínez, en el caso que tiene en su contra por violencia familiar. Pero eso no fue todo, pues primera vez, la artista del regional hizo una desgarradora confesión sobre la afectación con sus hijos.

Como se sabe, el pasado miércoles 19 de noviembre, los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán, confirmaron que en la última audiencia celebrada, el juez vinculó a proceso a Martínez, por el delito de violencia familiar, agregando que fueron en modalidad de física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de Alicia, por lo que estaría dos meses más bajo una estricta investigación. Sin embargo, los cargos por feminicidio en grado de tentativa y robo, fueron desestimados.

Tras esto, mediante un comunicado en la cuenta de Instagram del productor musical de Los Kumbia Kings, en el que aseguró que aunque fue vinculado no se la he dicho que sea culpable de nada, asegurando que es inocente y en estos dos meses va a luchar por justicia: "!Un juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que – solamente – autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses".

Ante esto, la exvocalista de Grupo Límite brindó una entrevista en una rueda de prensa que ella convocó para hablar de este triunfo que es para ella, ya que recalcó que que este solo es el resultado de muchas denuncias de maltrato, destacando que el apoyo que ha recibido de manera pública, la hace mantenerse firme: "Gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa... Después de la seña, eso me ha impulsado más, porque ya había hecho otras denuncias y no podían seguir. Hoy lo que trato de hacer es avanzar con lo que empecé".

De la misma manera, recalcó que las medidas cautelares ya antes impuestas con las nuevas, se mantendrán por lo menos los dos meses de investigaciones, pero de detectarse más motivos para alargarlas y que sea considerado culpable, estas van a extenderse y además podría hasta originarse una orden de aprehensión. Tras esto, confesó que aunque muchos creen que ha sido fácil, le ha lastimado el corazón esta situación por sus hijos, y que trata de no involucrarlos por lo duro que es el tema y prefiere mantenerlos al margen.

Él sí los metió y afirmó que ellos saben la verdad, pero no hay verdad que puedan conocer cuando solo había dos personas viviendo una situación terrible. Yo soy la persona que sufrió el daño, yo soy la víctima. A veces pareciera que no fue así. Por eso, cada mañana me levanto y tomo fuerzas, respiro profundo y digo: estoy en la lucha por sentirme libre, por no callar, y aquí estoy", agregó.

Cruz Martínez DEMANDARÁ por DIFAMACIÓN internacional a Alicia Villarreal tras ser VINCULADO a proceso. Además, la cantante convocó a los MEDIOS de manera URGENTE para reaccionar a sus las declaraciones de Cruz, ¿Qué OPINAS sobre esto?#SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/gGyKUVjheu — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui