Cazzu regresa a México y revela si ganó la custodia de Inti; esto dice a boda de Christian Nodal

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, a unas semanas de acabar su exitosa gira de conciertos por tierras Aztecas, ahora regresó a México para recibir reconocimiento de la revista GQ, sin embargo, la prensa aprovechó su encuentro para cuestionarle sobre temas privados, por lo que reveló si ganó la custodia total de su hija, Inti Nodal, y por supuesto, esto dijo de la boda religiosa de su ex y padre de su nena, el cantante mexicano, Christian Nodal.

Este jueves 20 de noviembre, en Venga la Alegría compartieron la entrevista fugaz que le realizaron a la intérprete de Nena Trampa en su llegada a México, en la que primeramente la felicitaron por el reconocimiento que recibirá en el evento que se realizará para la revista GQ, por su carrea. Pero, como es de esperarse, el nombre de Nodal salió a la luz y le cuestionaron referente a sus recientes polémicas.

Como se sabe, hace un par de meses, medios argentinos afirmaron que estaban peleando la custodia de Inti y la intérprete de La Cueva la ganó, sin embargo, al ser cuestionada al respecto, la trapera negó rotundamente, afirmando que no metió demanda de este estilo en contra del intérprete de Botella Tras Botella: "No, esas cosas son muy difíciles, que me imagino deben de tener un proceso largo. La verdad es que no se ha iniciado ningún proceso. Lo que tienen que saber lo saben".

Tras esto, siguiendo con el lineamiento de los hijos, los reporteros de TV Azteca le mencionaron el tema de que el creador de Ya No Somos Ni Seremos quiere al menos tres hijos más, ella señaló que no tiene nada que ver con eso, que aunque tenga una hija con el sonorense, la realidad es que no tiene nada que decir sobre sus actuales decisiones: "Nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común, pero esa pregunta no van… No tengo nada qué decir".

Finalmente, cuando le trataron de sacar declaraciones de su boda con Ángela Aguilar, Cazzu una vez más fue tajante y declaró que no es un tema del que sepa y del que realmente no desea saber: "Ese tema realmente a mí no me importa, no sé nada de eso y tenemos como vidas muy alejadas". Tras esto, se centró en el tema que la regresó a México y agradeció todo el apoyo del público mexicano.

Cazzu llegó a México, donde pudimos hablar con ella sobre la custodia de Inti y en esta visita a nuestro país se encontrará con Belinda. uD83EuDD29uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

