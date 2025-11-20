Conoce tu suerte con los horóscopos de Nana Calistar HOY viernes 21 de noviembre: Predicciones por signo

Ciudad de México.- Si a ti te interesa recibir consejos energéticos que te ayuden a tomar decisiones valientes y a transformar la rutina día con día, sin duda alguna una buena opción es leer las acertadas predicciones de la pitonisa más conocida del Internet: Nana Calistar. TRIBUNA te presenta a continuación los horóscopos para cada signo para este viernes 21 de noviembre. Conoce tu suerte en el amor, dinero, trabajo y más.
Aries
Veo la posibilidad de que pronto surja un viaje interesante o que te reencuentres con un amor del pasado. Aprovecha cada oportunidad para ser feliz. Si te enfocas, podrás conseguir cada meta planteada hasta este momento. Es posible que surja alguna pelea con amistades.
Tauro
Aprende a soltar, deja ir. Es posible que pronto se cierre un ciclo que estabas esperando dejar atrás. La vida es corta y es solo una. Aprovecha para hacer esas cosas que siempre quisiste y nunca te animaste. Controla tus impultos y evita conflictos innecesarios.
Géminis
Si tienes miedo al cambio, jamás lograrás avanzar. Quizá la vida no ha sido justa contigo, por lo que tendrás días de bajón y tristeza; es completamente normal. Días de mucho estrés en el trabajo, ponte al día y no dejes pendientes para evitar postergar el cansancio.
Cáncer
Si tienes pareja, cuida la costumbre y la monotonía. Es posible que comiences una relación a distancia, cuida tus sentimientos pero no dudes experimentar. Pierdes el tiempo con personas que no valen la pena, cuando tienes todo el potencial para triunfar.
Leo
Si fuiste lastimado en el pasado, es momento de desprenderte del caparazón y volver a sentir nuevamente. Es posible que te enredes con una amistad, pero recuerda diferenciar entre una noche y amor. Siempre te gusta tener la razón y te llevas entre los pies a personas que no tienen vela en el entierro.
Virgo
Se aproximan momentos tensos por alergias o problemas respiratorios. Quien se mete contigo, tarde o temprano recibe su karma, así que no te preocupes. Cuida lo que comes y procura hacer ejercicio para evitar complicaciones de salud en el futuro. No sigas perdiendo el tiempo donde o con quien no vale la pena.
Libra
Cuida mucho la parte de tu circulo de amistad, hay personas que solo te meten en problema. Alguna de tus amistades saldrá con su domingo siete muy pronto. Es posible que tengas una entrada de dinero extra pronto.
Escorpio
Una persona muy especial te podría dar una gran noticia pronto. Te unirás a una amistad para hacer estallar a una persona que se lo merece. Es posible que próximamente te sientas melancólico, estarás muy reflexibo y eso te ayudará a ver con claridad el futuro.
Sagitario
¡Ya cámbiale a la rutina! Es un gran momento para experimentar cosas nuevas. Es posible que tu pareja haya estado ocultándote cosas, mucho ojo. Tienes todo para ser feliz, solo falta que pongas un poco más de atención a tu presente.
Capricornio
Has estado demasiado distraído y no te has dado cuenta que la felicidad ya está frente a ti. Una amistad te presentará a una persona de tez blanca que podría revolucionar tu vida amorosa. Si ya estás en pareja, la costumbre podría traerles un gran problema.
Piscis
Tómate las cosas con calma y procura no tomar decisiones apresuradas. Veo buenas oportunidades para hacer negocios, se acerca una gran racha económica. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas a tu alrededor.
Acuario
Evita quedar bien con todo mundo. Es posible que una amistad muy cercana a ti comience a sentir atracción por ti, hay muchas posibilidades de que termines enamorada. En días próximos tendrás la oportunidad de realizar un viaje. Además, vendrá una entrada de dinerito extra a tu vida.
