Duro golpe a Christian Nodal: Belinda y Cazzu se conocen en persona y se toman foto juntas

Ciudad de México.- La reciente gala de GQ México se consolidó como un punto de encuentro para las figuras más influyentes del año, reuniendo en un exclusivo espacio de Paseo de la Reforma a personalidades destacadas del arte, el entretenimiento y la cultura. El evento, diseñado para celebrar la excelencia y el impacto, tuvo entre sus homenajeadas a dos de las voces femeninas más potentes de la música latina contemporánea, Belinda y Cazzu.

La asistencia de ambas artistas, reconocidas por sus exitosas trayectorias, generó un considerable interés en plataformas digitales. Gran parte de esta atención se debió a la conexión personal que ambas comparten a través del cantante Christian Nodal, un detalle que, si bien fue comentado por el público, no opacó el propósito principal de la noche, celebrar el talento y el liderazgo, durante el evento que tuvo lugar este jueves 20 de noviembre.

El lugar donde se celebró se manejó con discreción respecto a su ubicación exacta, añadiendo un aire de exclusividad a la celebración de las 'Figuras del Año'. Cazzu, nacida como Julieta Emilia Cazzuchelli en Jujuy, Argentina, ha redefinido el panorama del trap y la música urbana en español. Tras sus inicios en géneros como el rock, encontró su voz en el trap, logrando reconocimiento internacional con éxitos como Loca.

Con álbumes como Error 93 y Nena trampa, se ha posicionado como una artista que explora con audacia temas de empoderamiento e identidad, convirtiéndose en un referente clave dentro de un género históricamente masculino.

Las mujeres del año de los GMOTY 2025; La princesa del pop latino Belinda y Cazzu. uD83EuDD0D pic.twitter.com/5dRvJXLWk6 — Eduardo (@Eduardo9_C) November 21, 2025

Por su parte, Belinda, una figura con una carrera consolidada desde su infancia, ha demostrado una notable versatilidad artística. Evolucionando de estrella infantil a ícono del pop latino, su influencia trasciende la música para abarcar la moda y la actuación. Su discografía y su constante reinvención la mantienen como una de las figuras más relevantes y queridas de la escena hispanohablante.

Así, la coincidencia de Belinda y Cazzu en la gala de GQ México representa un momento importante donde el reconocimiento profesional y el poder femenino en la industria ocuparon el centro del escenario, demostrando que su legado artístico es, y siempre será, el verdadero protagonista.

Fuente: Tribuna del Yaqui