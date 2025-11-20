¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
MISS UNIVERSO 2025

Ella es la ganadora de la corona de Miss Universo 2025; conoce a la primera finalista y segunda finalista

TRIBUNA te cuenta quién es la gran ganadora de la corona de Miss Universo 2025; además, te presenta a la primera finalista y segunda finalista

Ella es la ganadora de la corona de Miss Universo 2025; conoce a la primera finalista y segunda finalista
Ella es la ganadora de la corona de Miss Universo 2025; conoce a la primera finalista y segunda finalista Foto: Internet

Tailandia.- Con gran emoción y ante miles de espectadores alrededor del mundo, se coronó esta noche a la gran ganadora de Miss Universo 2025; además, TRIBUNA presenta para ti quién ocupa el lugar de primera finalista y segunda finalista de este certamen. Con elegancia, carisma y una impresionante seguridad, estas mujeres conquistaron el escenario.

La mexicana Fátima Bosch se corona como la nueva Miss Universo 2025, brillando con talento, elegancia y orgullo nacional. Este triunfo marca la cuarta corona para México en la historia del certamen, sumándose a las de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020), y posicionando al país empatado en el cuarto lugar histórico con Estados Unidos y Venezuela.

TOP 5

Miss Universo 2025 - Miss México - Fátima Bosch

Segunda -Miss Tailandia - Praveenar Singh

Tercera-Miss Venezuela - Stephany Abasali

Cuarta -Miss Filipinas - Ahtisa Manalo

Quinta -Miss Costa de Marfil - Olivia Yacé

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, conquista Miss Universo 2025 y le da a México su cuarta corona
Fátima Bosch, originaria de Tabasco, conquista Miss Universo 2025 y le da a México su cuarta corona

Ellas son las 5 finalistas de Miss Universo 2025

  1. Miss México - Fátima Bosch
  2. Miss Venezuela - Stephany Abasali
  3. Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
  4. Miss Tailandia - Praveenar Singh
  5. Miss Costa de Marfil - Olivia Yacé

Ellas son las 12 finalistas del Miss Universo 2025

  1. Miss Colombia - Vanessa Pulgarín
  2. Miss Chile -María Ignacia Moll
  3. Miss Cuba - Lina Luaces
  4. Miss Guadalupe - Ophély Mézino
  5. Miss México - Fátima Bosch
  6. Miss Puerto Rico - Zashely Alicea
  7. Miss Venezuela - Stephany Abasali
  8. Miss China - Zhao Na
  9. Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
  10. Miss Tailandia - Praveenar Singh
  11. Miss Malta - Julia Ann Cluett
  12. Miss Costa de Marfil - Olivia Yacé

Estas son las 30 finalistas del Miss Universo

  1. Miss México - Fátima Bosch
  2. Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
  3. Miss Zimbabue - Lyshanda Moyas
  4. Miss Costa Rica - Mahyla Roth
  5. Miss Malta - Julia Ann Cluett
  6. Miss Chile - María Ignacia Moll
  7. Miss Canadá - Jaime VandenBerg
  8. Miss Latina - Yamilex Hernández
  9. Miss Croacia -Laura Gnjatovic
  10. Miss Venezuela - Stephany Abasali
  11. Miss Guatemala- Raschel Paz
  12. Miss Palestina - Nadeen Ayoub
  13. Miss Nicaragua - Itza Castillo
  14. Miss Francia - Eve Gilles
  15. Miss Paraguay - Yanina Gómez
  16. Miss India- Manika Wishwakarma
  17. Miss China - Zhao Na
  18. Miss Guadalupe - Ophély Mézino
  19. Miss República Dominicana -Jennifer Ventura
  20. Miss Tailandia - Praveenar Singh
  21. Miss Brasil - Gabriela Lacerda
  22. Miss Ruanda- Solange Tuyishime Keita
  23. Miss Costa de Marfil - Olivia Yacé
  24. Miss Colombia- Vanessa Pulgarín
  25. Miss Países Bajos - Nathalie Mogbelzada
  26. Miss Bangladés - Tangia Methila
  27. Miss Japón - Kaori Hashimoto
  28. Miss Puerto Rico - Zashely Alicea
  29. Miss Estados Unidos -Audrey Eckert
  30. Miss Cuba - Lina Luaces

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.