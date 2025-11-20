Ella es la ganadora de la corona de Miss Universo 2025; conoce a la primera finalista y segunda finalista

Tailandia.- Con gran emoción y ante miles de espectadores alrededor del mundo, se coronó esta noche a la gran ganadora de Miss Universo 2025; además, TRIBUNA presenta para ti quién ocupa el lugar de primera finalista y segunda finalista de este certamen. Con elegancia, carisma y una impresionante seguridad, estas mujeres conquistaron el escenario.
La mexicana Fátima Bosch se corona como la nueva Miss Universo 2025, brillando con talento, elegancia y orgullo nacional. Este triunfo marca la cuarta corona para México en la historia del certamen, sumándose a las de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020), y posicionando al país empatado en el cuarto lugar histórico con Estados Unidos y Venezuela.
TOP 5
Miss Universo 2025 - Miss México - Fátima Bosch
Segunda -Miss Tailandia - Praveenar Singh
Tercera-Miss Venezuela - Stephany Abasali
Cuarta -Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
Quinta -Miss Costa de Marfil - Olivia Yacé
Fuente: Tribuna del Yaqui