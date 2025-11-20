¿Fátima Bosch será la cuarta mexicana en coronarse? Filtran a presunta ganadora de Miss Universo

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de que comience la gran final de Miss Universo 2025 y se sepa quién será la nueva reina de belleza, en redes sociales se ha filtrado a la presunta ganadora de esta edición tan polémica y controvertida, que ha sorprendido a la mayoría de los fanáticos, ¿acaso Fátima Bosch será reconocida como la cuarta mexicana en coronarse?

Como se sabe, el certamen de belleza más importante del mundo ha estado en controversia, desde que el director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, llamó "estúpida" a Fátima, por supuestamente haberse negado a participar en una promoción de su equipo. Ante esta situación se le ha sumado que uno de los jurados decidió renunciar a su puesto, por presuntos fraudes dentro de la institución.

Ahora, a estas controversias se le ha sumado el hecho de que presuntamente, ya se sabría quienes de las participantes de este evento de belleza ya tiene prácticamente ganada la corona y será la reina de belleza mundial entre este 2025 y 2026, debido a que se ha dicho que en diversas plataformas de votación y pronósticos especializados, la presunta ganadora del certamen estaría casi decidida y ya los jurados tendrían sus votos listos.

Y si en la pasarela de traje de baño Fátima Bosch brilló…

en el traje típico simplemente confirmó la leyenda.



Otra vez el rojo, otra vez ese porte que no cualquiera sostiene.

Porque cuando alguien entiende el color, no lo usa… lo representa.



En ZaragozaCN ese rojo significa… pic.twitter.com/NvtKdZruhs — Oficina Virtual (@ZaragozaCN) November 19, 2025

Según sitios de apuestas y redes sociales, en estas páginas de predicciones, la favorita es Ahtisa Manalo, que es la representante de Miss Filipinas, posicionándose como la candidata que ha tenido la mayor cantidad de apoyo digital. Pero, en Polymarket, una casa de predicciones, la que también tenía a Ahtisa Manalo de Filipinas como favorita, recalcó que en las últimas horas ha habido un repunte en los números Bosch, que hace días había sido relegada a lugares más abajo.

Cabe mencionar que de ser verdad que Fátima gane, sería la cuarta mexicana en colocarse dicha corona, pues la primera fue Lupita Jones en el año de 1991, Ximena Navarrete en el 2010 y Andrea Meza en el 2021. En cuanto en dónde y a que hora ver el concurso en México, la transmisión comenzará este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, a través de Telemundo Internacional y en Imagen Televisión (Canal 3).

Esta noche es la final de #MissUniverse 2025.

FÁTIMA BOSCH es la representante de México en dicho certamen de belleza.



• Fátima es una de las favoritas para ganar la corona



Mucha suerte para Fátima, ojalá y gane uD83DuDC51#MissUniverso #FátimaBosch #The74thMissUniverse pic.twitter.com/uehubVj3mN — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui