Gustavo Adolfo Infante habla de su 'arresto' y arremete en contra del esposo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- El reconocido presentador de origen mexicano, Gustavo Adolfo Infante, recientemente ha decidido romper el silencio y hablar de su presunto arresto y la orden de restricción en su contra por parte de Maribel Guardia. Pero eso no fue todo, pues aseguró que el verdadero problema es con Marco Chacón, esposo de la actriz y cantante, por lo que no dudo en arremeter en su contra.

Hace un par de días, el polémico presentador de origen argentino, Javier Ceriani, aseguró que un juez emitió una orden de arresto por no cumplir con su orden de restricción, al igual que la petición de un seguimiento judicial constante para garantizar que respete dicha orden, además de que presuntamente le ordenarían bajar los videos en que habla de ella: "Se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material".

Ante esto, Infante a través de su canal de YouTube salió a defenderse, asegurando que no tiene una orden de aprehensión, que sus abogados buscaron e investigaron, pero no apareció nada y le mandó contundente mensaje a Marco Chacón por esta situación: "A mí nunca nadie me vino a dar una orden de aprehensión, ni a mi casa ni a ningún lado. De Maribel Guardia no he hablado, y tú, Marco Chacón, estás bajo las enaguas de tu mujer".

ÚLTIMA HORA 🚨 | Un juez ordena 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por violar las medidas cautelares de la orden de restricción interpuesta por Maribel Guardia.



Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se…

De la misma manera, el presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino, declaró que no fue arrestado y que no han encontrado nada en listas de acuerdos, o en los juzgados, por lo que afirma que esa información es toda una mentira: "Nunca estuve en el bote, nunca notificaron, nunca nadie me arrestó. Yo creo que esa orden de arresto es una mentira; mis abogados lo estuvieron checando y no encontraron absolutamente nada".

Ya falta poco para que digan qué pasó con el testamento de Julián Figueroa, y estás embarrado hasta el cuello… lo vamos a exponer. Nos vamos a ver en los juzgados. No te escondas bajo las enaguas de tu esposa; el problema es contigo".

En este país hay libertad de expresión. Si hubiera existido esa orden, paso mis 12 horas en el torito, pero mi imagen detrás de las rejas no la van a tener porque es un atentado. Mañana pueden ser ustedes", concluyó.

