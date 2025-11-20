¿Imelda Tuñón se da oportunidad con Agustín Fernández? El exconductor de 'VLA' lo confiesa todo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen argentino, Agustín Fernández, acaba de brindar una entrevista, en la que finalmente ha decidido romper el silencio con respecto a la supuesta relación amorosa que tendría con la actriz mexicana, Imelda Tuñón, por lo que ha decidido confesar todo al respecto, ¿acaso la también cantante ha decidido darse otra oportunidad en el romance?

Hace un par de días, en redes sociales comenzó a circular por redes sociales una serie de fotografías en las que se puede ver a Fernández al lado de la viuda de Julián Figueroa, bailando y riendo juntos, incluso se ve un momento en el que se abrazan y según informes de la prensa, declaran que tendrían una "actitud coqueta", incluso declararon que habría un video que mostraría un beso entre ambos.

Ahora, después de tantos dimes y diretes con respecto a una relación sentimental entre los dos exparticipante de los realitys del matutino de TV Azteca, el exgalán de Televisa acaba de brindar una entrevista en la que decidió romper el silencio y afirmó que es una completa mentira el que sean pareja o haya algún interés amoroso, confesando que solamente coincidieron en una fiesta y pasaron un rato juntos, pero nada de manera sentimental o fuera de amigos.

Agustín Fernández e Imelda Tuñón desatan fuertes rumores de una supuesta relación, ¿Será que han encontrado el amor?



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/7NLHgUipDR — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 19, 2025

Con respecto al hecho de que habría besado a la exnuera de Maribel Guardia, Agustín declaró que no existe ningún video de ese tipo, señalando entre risas que "no recordaba haber besado a nadie en el evento", dejando una vez más en claro el hecho de que no tiene un romance con nadie y que solamente tiene una amistad y un trato cordial con, pero nada más, sin segundas intenciones, por su parte.

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que por el momento, no está en sus planes tener una relación formal con absolutamente nadie, afirmando que su deseo ahora es enfocarse en su carrera profesional y "hacer dinero", pues, para él, el amor está "en segundo plano" hasta que logre alcanzar las metas que se ha trazado en cuestiones de su profesión.

uD83DuDCCE Aseguran que hay un video de AGUSTÍN FERNÁNDEZ besando a IMELDA TUÑON (viuda de Julián Figueroa) en la boda del Dr Javier Ruiz Ávila, dermatólogo mejor conocido como JavierDerma uD83DuDE33uD83DuDC40#ImeldaTuñon #AgustinFernandez #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LDnCImacoX — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui