"La jueza no exoneró a Christian Nodal": La FGR desmiente declaraciones del esposo de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La FGR mediante sus redes sociales acaba de salir a dar un comunicado, en el que ha desmentido las declaraciones del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, sobre su triunfo legal en la audiencia en contra de Universal Music, asegurando que la jueza no lo exoneró ni a él, ni a sus padres, Cristy Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas.

Como se sabe, la mañana de este miércoles 19 de noviembre, al salir del reclusorio tras 17 horas en su audiencia, Nodal habló con la prensa y declaró que oficialmente estaba libre de todos los cargos de los que era acusado por la disquera y que la jueza que llevó el caso lo determinó celebrando la decisión: "Siempre he creído en la justicia. Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras, hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, una jornada muy larga como ustedes los vivieron también, llevamos aquí 17 horas, valió la pena, quiero decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso".

El intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, agregó que la decisión de que fuera liberado de estos cargos de falsificación y no se le vinculara a proceso, fue porque las autoridades pertinentes no encontraron "ni un solo papel" que le compruebe el que él o su familia hayan falsificado los más de 30 documentos que han señalado los abogados de la disquera. Finalmente, agradeció a todos el apoyo.

"Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras, hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, una jornada muy larga como ustedes los vivieron también, llevamos aquí 17 horas, valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados", expresó Christian Nodal. pic.twitter.com/jDwiEhMt5p — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 19, 2025

Pero ahora, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de la disquera, a pocas horas de estas declaraciones, compartió un comunicado en el que deja claro que no es verdad el hecho de que esté libre de acusaciones, sino que todavía no se da un resultado: "La jueza NO exoneró ni a Christian 'N', ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio civil y que es necesario esperar el resultado del mismo para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado".

Es decir que en todo este tiempo, la disquera Universal Music puede meter apelaciones para que se desestime el que no sea vinculado a proceso, pues, aún pueden presentar pruebas y que se cambie el resultado: "Tanto Christian 'N', como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto. Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente".

La denuncia presentada ante la #FGR, por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian 'N' y su familia, cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran", concluyó.

