Luto en Televisa: Tras anunciar cáncer, galán de novelas sufre desgarradora muerte y estremece su despedida

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, que permaneció 21 años retirado de Televisa y que recientemente anunció su lucha contra el cáncer, dejó sin palabras a sus seguidores y fans debido a que acaba de sufrir una desgarradora muerte debido a un accidente. El intérprete llenó de luto a miles de fanáticos luego de publicar un emotivo mensaje para despedirse, el cual de inmediato se volvió viral en las redes.

Se trata de Sebastián Ligarde, quien está viviendo un triste momento de duelo tras el reciente fallecimiento de su hermano Honoré, quien perdió la vida a consecuencia de un accidente fatal. Como se sabe, Ligarde formó parte de exitosos melodramas del Canal de Las Estrellas como Pobre juventud, Quinceañera, Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé. Luego permaneció retirado por casi dos décadas.

Sebastián Ligarde pasó varios años retirado de Televisa y confesó sufrir cáncer de colon

En horas recientes, el histrión llenó de luto a sus seguidores debido a que compartió la triste noticia del fallecimiento de su hermano, sin ocultar la tristeza que embarga entre sus seres queridos. En su cuenta de Instagram, Ligarde publicó una foto del fallecido seguido del siguiente mensaje: "Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de Noviembre".

Acto seguido, Sebastián pidió respeto a los medios debido al duro momento que atraviesa: "Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma", agregó. Además, Ligarde expresó que la partida de su hermano permitió salvar vidas, pues sus órganos fueron entregados a quienes los necesitaban.

Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también", escribió.

El creador de la frase 'Serena Morena' también manifestó su gratitud por las muestras de cariño recibidas y resaltó lo valioso que fue compartir momentos con su hermano, asegurando que lo conserva siempre en su corazón: "Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedee Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 11/18/1961-11/17/2025 #amor #família #luto #grief".

Sebastián Ligarde y su lucha contra el cáncer

Apenas hace algunos años, Sebastián reapareció ante la prensa luego de su largo retiro y recientemente confesó que le detectaron cáncer de colon. Desde ese momento, ha preocupado a sus fans ya que suele compartir extraños mensajes a través de sus redes sociales, donde da a entender que ya se está despidiendo: "Si algún día me muero y no puedo despedir de ti. Nunca me voy a olvidar de la vida maravillosa que pudimos compartir juntos", escribió en una ocasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui