Miss Universo 2025 EN VIVO: Sigue el minuto a minuto aquí; Fátima Bosch representa a México

La mexicana, Fátima Bosch, pasa a la final de Miss Universo 2025, fue la primera de la segunda ronda en ser nombrada. Se coloca entre las mejores 30 de 122 participantes.

De las 122 seleccionadas, fueron elegidas 30; de estas se escogerá a 12 y después a las cinco finalistas. Los finalistas participarán en dos rondas de preguntas y respuestas para evaluar sus habilidades comunicativas. Después se conocerá a la nueva Miss Universo.