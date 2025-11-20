Miss Universo 2025 EN VIVO: Sigue el minuto a minuto aquí; Fátima Bosch representa a México

Tailandia.- En este momento se está realizando el certamen de belleza Miss Universo 2025, en el que varias latinas, entre ellas Fátima Bosch, se encuentran como favoritas. Sigue por TRIBUNA el minuto a minuto de la ceremonia más importante del mundo de la belleza.
Fátima pasa a la siguiente ronda
Fátima Bosch pasa a la ronda del Top 12 después de desfilar en traje de baño.
Caminata con desfile de baño comienza
Comenzó el desfile de traje de baño con Bangladesh y después las siguientes miss.
Fátima Bosch pasa a la final de Miss Universo 2025
La mexicana, Fátima Bosch, pasa a la final de Miss Universo 2025, fue la primera de la segunda ronda en ser nombrada. Se coloca entre las mejores 30 de 122 participantes.
De las 122 seleccionadas, fueron elegidas 30; de estas se escogerá a 12 y después a las cinco finalistas. Los finalistas participarán en dos rondas de preguntas y respuestas para evaluar sus habilidades comunicativas. Después se conocerá a la nueva Miss Universo.