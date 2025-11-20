¿Quién es Fátima Bosch? Trayectoria, enfermedades y cómo llegó a la FINAL de Miss Universo 2025

Ciudad de México.- La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha generado gran expectativa a nivel nacional, no solo por su presencia escénica, sino por la historia personal y profesional que la respalda. Con 25 años, la modelo originaria de Teapa, Tabasco, se perfila como una de las candidatas más fuertes para obtener la corona en la edición número 74 del certamen internacional, que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia. Aquí en TRIBUNA te compartimos su trayectoria.

¿Quién es Fátima Bosch? Origen y formación académica

Fátima Bosch nació el 19 de mayo del año 2000. Tras crecer en un entorno familiar muy ligado a la vida pública en Tabasco, desarrolló un interés temprano por el diseño y la moda, áreas en las que más tarde construiría parte de su identidad profesional.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, formación que complementó con estudios internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos (EU). Esta preparación le permitió obtener una visión global sobre la industria creativa y fortalecer su presencia en las pasarelas.

La joven modelo pertenece a una familia ampliamente reconocida en el ámbito social y político de Tabasco. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una dinastía vinculada a certámenes regionales, mientras que su padre, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y asesor en Pemex Exploración y Producción con más de dos décadas de trayectoria.

Entre las figuras más visibles de su entorno se encuentra su tía materna Mónica Fernández Balboa, exsenadora y expresidenta del Senado, quien actualmente encabeza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). La funcionaria de la 4T viajó a Tailandia para apoyar a su sobrina.

Trayectoria hacia Miss Universo

Fátima Bosco inició su recorrido en concursos a temprana edad. En 2018 obtuvo el título de Flor Tabasco, uno de los más reconocidos en su estado natal. Ese triunfo consolidó la tradición familiar en los certámenes y abrió la puerta a su carrera en el modelaje profesional, que años después la llevó a la Gran Final de Miss Universo 2025.

En esta competencia, la mexicana ha destacado en cada una de sus apariciones. En la etapa preliminar brilló en las categorías de traje típico, traje de baño y vestido de gala, convirtiéndose en una de las concursantes más completas del certamen.

Su dominio escénico, la naturalidad frente al público y la carga simbólica de sus atuendos captaron el interés de expertos que ya la colocaron como una de las favoritas para coronarse. Este viernes 21 de noviembre se sabrá si ganará.

¿Qué enfermedades padece la modelo?

Durante diversas entrevistas, Fátima ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado y algunos tienen que ver con su salud. Reveló que durante su niñez y adolescencia fue víctima de bullying, y que convive con dos trastornos neuropsicológicos: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia.

Ha señalado que el respaldo de su familia fue clave para desarrollar herramientas emocionales que le permitieran avanzar en su vida académica y profesional, convirtiendo sus dificultades en una fuente de fortaleza.

Ahora, a sus 25 años de edad, buscará coronarse como la nueva Miss Universo mexicana. ¿Seguirás la competencia?

