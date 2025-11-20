¿Quién gana HOY la Vila 360 en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 20 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a ponerse muy interesantes, ya que la competencia subiría de nivel, especialmente por el premio más importante para ellos que le comodidades, ya que según los spoilers de este jueves 20 de noviembre del 2025, se ha dicho qué este equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, aunque en los últimos días tuvieron triunfos importantes, como ser ganadores de la Batalla Colosal y que Humberto se colgara la medalla, en esta ocasión las cosas cambiarían, porque los azules se mentalizarían para no perder su posición ventajosa en la casa grande.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la sexta para las mujeres que se pone en juego, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para las atletas más experimentadas, como una Evelyn Guijarro, pero afirman que habrá sorpresas y una de las novatas azules se las llevarían.

¡Batalla inédita! Un empate hace que la carrera se repita, y el actual ganador de la Medalla Varonil lo vuelve a hacer, Humberto Noriega, con un tiro perfecto, finiquita la Batalla Colosal.



Exatlón México Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/GryIWEq60p — Exatlón México (@ExatlonMx) November 20, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los azules, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia deberán de volver a estar confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos se cambiarían a la Villa 360, completando una semana completa en las comodidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui